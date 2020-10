Nouzový stav bude platit do začátku listopadu. Prymula prohlásil, že pokud nebudou opatření respektována, dostane se zdravotnický systém na hranu svých kapacit. Reprodukční číslo se podle Prymuly podařilo snížit ze 1,6 na 1,24. "Musíme jít ale dál a stlačit toto číslo pod jedna," uvedl.

Ministerstvo zároveň v pátek zveřejnilo aktualizovanou mapu regionů podle rizika nákazy. Červenou barvu, jež značí nejvyšší riziko nákazy koronavirem, mají kromě Prahy i okresy Uherský Brod, Praha-západ a Praha-východ. Celkém 55 okresů je oranžových, což značí druhý stupeň nebezpečí. Dalších 18 okresů je zelených, tedy v prvním stupni rizika.

Právě v okresech značených červenou nebo oranžovou barvou, se dnes na dva týdny uzavírají střední školy. Praktická výuka se ale ve školách bude moci konat. O opatřeních rozhodují hygienici v jednotlivých krajích.

Zdroj: MZČR

Na základních školách rovněž bude v příštích 14 dnech hudební výchova bez zpěvu. "Vznikaly tady různé scénky na téma, jak zakazujeme zpěv. To ale nebylo samoúčelné. Zpěv je opravdu rizikem, jsou modely, jak se při tom virus šíří,“ vysvětlil Prymula.

Školní družiny fungují normálně. V případě zájmových kroužků je počet osob omezen na maximálně deset účastníků uvnitř deset a 20 venku. Výjimka platí pouze pro členy jedné domácnosti, práce v zaměstnání či podnikání nebo zastupitelstva a jednání státních orgánů či soudů. Omezení se nevztahuje také na posilovny či akvaparky.

Nová opatření se netýkají pouze škol, ale také především sportu a kultury. Změny čekají i restaurace a hospody. Všechna nová opatření najdete přehleně níže v článku.

Nová pravidla přehledně:

Jaký bude nově maximální počet osob na většině hromadných akcí?

Na vnitřních akcích bude smět být jen deset lidí, na venkovních dvacet. Budou ale výjimky, o nichž píšeme dále.

ŠKOLY

Jak to bude s výukou na školách?

Na středních školách v okresech, které jsou na takzvaném semaforu červené nebo oranžové, bude čtrnáct dnů distanční výuka s výjimkou praktického vyučování. U prvních a druhých stupňů budou hudební výchovy bez zpěvu. Místo tělesné výchovy budou doporučeny pohybové aktivity venku.

Jak budou fungovat mateřské školy?

Mateřské budou bez omezení.

SPORT

Budu si moci zajít na sportovní utkání?

Ne, diváci na fotbal, hokej ani další sportovní klání nebudou smět.

A co když sám hraji?

Pokud se jedná o oficiální zápas nějakého svazu, třeba u první liga, bude se moci utkání účastnit až 130 osob. U nižších soutěží jich bude méně, ale zatím to nebylo upřesněno.

Mohou se konat amatérské zápasy?

Ano, ale opět budou muset být bez diváků.

Mohu si jíz zasportovat s přáteli?

Pokud si půjdou lidé amatérsky zakopat na plácek, bude jich tam moci hrát maximálně dvacet.

Jak to bude s divadelními představeními a kinem?

Budou povolena činoherní představení či balet, naopak zakázány budou muzikály, opery či operety. Tedy představení, kde se převážně zpívá, protože se kvůli většímu množství kapének více šíří nákaza. „Samozřejmě pokud se bude zpívat v rámci činoherního představení, tak že by to divadlo nemohlo fungovat,“ řekl Prymula. Maximální počet zákazníků má být pět set. Podobně to bude u filmových představení.

KONCERTY, DIVADLA, KINA

Budu moct jít na koncert?

Koncerty, opery i muzikály budou zakázané.

Týká se zákaz pěveckých vystoupení i zkoušek hudebních skupin či pěveckých sborů?

Ano, i jich.

Budu moci jít do divadla a kina?

Ano, činohra a kina budou nadále fungovat bez omezení s podmínkou, že o přestávkách nebudou otevřeny divadelní bufety.

RESTAURACE

Změní se něco v barech, kavárnách a hospodách?

Ano, drobná omezení se dotknou i jich. U jednoho stolu nebude smět sedět více než šest osob.

OBCHODY, AQUAPARKY, POSILOVNY

Změní se něco v provozu obchodů?

Ne.

Bude nějak snížen počet návštěvníků v aquaparcích a posilovnách?

Těch by se nová opatření neměla týkat, protože vláda se zatím zaměřila pouze na hromadné akce. Nicméně kdyby tam byl hromadný trénink, tak je maximální počet jeho účastníků deset.

SVATBY, POHŘBY, MŠE

Týká se omezení nějak i mší a bohoslužeb?

Může se jich účastnit sto sedících osob, samozřejmě s rouškou. A nesmějí zpívat, protože „zpěv je rizikový“.

Jak to bude se svatbami a pohřby?

Zatím nejsou oproti současnému stavu nějak omezeny. Zatím se tedy počet účastníků může pohybovat až v řádu stovek. Ale od 19. října by se jich nemělo podle Prymuly účastnit více než 30 lidí.

Odkdy začnou platit nová opatření a na jak dlouho?

Novinky v omezování by měly platit od pondělí 5. října a pouze na čtrnáct dnů. Tedy do půlnoci 18. října. Poté by měla být stanovena nová, a to mírnější, pokud se podaří zastavit nárůst počtu nemocných a hospitalizovaných.