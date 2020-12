Kolik lidí se bude smět účastnit společných akcí?

Opět bude smět být společně nanejvýš šest osob.

Bude opět zákaz vycházení přes noc?

Ano, lidé budou muset zůstat doma mezi 23.00 a 5.00.

Mohou se lidé účastnit bohoslužeb, svateb a pohřbů?

Ano, ale opět v menším počtu než dosud. V kostelech o bohoslužbách může být zaplněna nanejvýš pětina míst k sezení. Na svatby a pohřby může opět přijít nanejvýš 20 účastníků.

Budou lidé smět navštěvovat své blízké v zařízení sociálních služeb?

Ano, pokud předtím podstoupí rychlé antigenní testy.

Podnikání a služby

Co změna znamená pro hotely a restaurace?

Budou muset znovu zavřít. Pouze výdejní okénka restaurací budou smět být otevřena mezi 5.00 a 23.00.

Týká se změna také malých obchodů a provozoven služeb?

Ne, ty budou smět nadále zůstat otevřené za dosavadních podmínek (dezinfekce, dvoumetrové rozestupy, 15 metrů čtverečních prodejní plochy na jednoho člověka).

Smí se v restauračních okénkách prodávat nápoje do ruky?

Ano, ale pouze ty nealkoholické. Je ale zakázáno konzumovat venku na veřejnosti alkoholické nápoje.

Sport a volný čas

Jak to bude s provozem lyžařských areálů?

Vleky se letos mohou spustit také tento pátek. Ani v zimních střediskách ale nebudou smět být otevřené hotely ani restaurace.

Bude se smět sportovat ve vnitřních prostorách?

Ne, tato sportoviště budou opět pro potřeby amatérů uzavřena. Navíc se opět musí zavřít i wellness centra či bazény. Také venku nebude smět trénovat více než šest lidí najednou.

Mohou lidé navštěvovat nějaké kulturní akce?

Opět se bez nich budou muset zcela obejít. Kromě dlouhodobě zakázaných koncertů, divadelních a filmových představení se po dvou týdnech opět uzavřou muzea a galerie.

Vzdělávání a praxe

Změní se pravidla pro fungování škol?

Ano, žáci a studenti základních a středních škol budou mít o dva dny delší prázdniny. Do školy letos půjdou naposledy v pátek 18. prosince. Rodiče školáků, kteří budou proto muset zůstat s dětmi doma, budou mít po tyto dva dny nárok na ošetřovné. Děti by se do škol měly vrátit 4. ledna.

Budou mít studenti stále povinnost pomáhat ve zdravotních a sociálních zařízeních?

Ne, od zítřka vysokoškolákům i středoškolákům tato povinnost skončí. Dosud ji měli studenti zubního lékařství, středoškolských zdravotnických oborů nebo oboru sociální péče.