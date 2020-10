Už několik dnů před jejich zahájením přitom mnozí vyslovovali obavy, že kvůli hlasům lidí z karantény a možnosti nákazy budou mít statistici, kteří mají sčítání na starosti, až několikahodinové zpoždění.

„Krajské úřady mohou dobu pro hlasování v případě zvýšeného zájmu o využití zvláštní přenosné volební schránky prodloužit až o tři hodiny,“ upozorňovala například první místopředsedkyně ČSÚ Eva Krumpová. „To může prodloužit i dobu zpracování volebních výsledků,“ obávala se.

V sobotu v noci se k tomu přidala i havárie vodovodu v sídle ČSÚ. „K havárii došlo v sobotu 3. října před třetí hodinou ráno,“ konstatoval mluvčí úřadu Jan Cieslar. „V důsledku havárie vodovodního řadu došlo před budovou úřadu k zaplavení garáží a výtahových šachet,“ dodal.

Výsledky z prvních komisí

Nicméně už během první půl hodiny po zavření volebních místností, tedy okolo 14:30 se začaly objevovat výsledky z prvních komisí. Ve tři čtvrtě na čtyři pak byla známá první dvojice uchazečů o senátorské křeslo, která postoupila do druhého kola. Byl to David Smoljak (STAN) a historik Eduard Stehlík (bezp. za ODS), kteří kandidovali v obvodu Praha 9. Krátce poté byly známé i výsledky z dalších pražských obvodů.

Zde přitom k rychlosti sčítání napomohlo to, že se hlasovalo pouze do Senátu, nikoliv do krajských zastupitelstev. Vedení Prahy se sestavuje po volbách do obecních zastupitelstev. A ty byly přede dvěma roky. Ale ani ostatní kraje nijak nezaostávaly. Výsledky voleb už byly jasné krátce před pátou hodinou odpolední.

Tedy necelé tři hodiny po konci hlasování. Po sedmé hodině večerní pak bylo sečteno více než 99 procent okrsků. Volební účast se přitom pohybovala okolo 38 procent, což je o tři procentní body více než před čtyřmi roky.