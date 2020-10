Neznamená to ovšem, že v centrále ANO bude velká oslava. Zisky kolem 22 procent totiž nezaručují hejtmanská křesla. Ta babišovci zcela jistě nezískají v Libereckém kraji, kde dominuje současný hejtman Martin Půta (SLK), ale možná ani ve Středočeském, Královéhradeckém, Jihomoravském, Plzeňském či Zlínském.

Hejtmanka a zároveň místopředsedkyně ANO Jaroslava Pokorná Jermanová pohořela, což znamená, že by ji mohl vystřídat šéf hnutí STAN Vít Rakušan. To by byl obrovský úspěch, neboť hnutí STAN by mělo dva hejtmany. A pokud by vytvořilo další koalice s Piráty, kteří celkově skončí na druhém místě, bude to mít značný vliv na úvahy o jejich spojenectví pro sněmovní volby v roce 2021. STAN by navíc mohl mít staronového senátora už po prvním kole. Stát by se jím mohl Zbyněk Linhart, bývalý starosta Krásné Lípy. Do druhého kola podle předběžných údajů postoupí šest kandidátů STAN.

ODS bude muset spoléhat na svoje vyjednavače, protože budou-li šikovní, mohou zasednout v několika krajských radách. Výrazně pak v senátním klání uspěla poslankyně ODS Miroslava Němcová, která téměř dosáhla na metu 50 procent. Jinak ale Fialova strana výrazně zaostala za Piráty.

Poraženým voleb se zatím jeví vládní ČSSD a tolerující KSČM. Sociální demokraté zřejmě neobhájí ani jedno z původních pěti hejtmanských postů, několik želízek, včetně místopředsedy Michala Šmardy, mají v senátních duelech pro druhé kolo.

Nejdůležitější bude, jak se zachovají opoziční strany. Pokud půjdou do vyjednávání s tím, že nepustí ke kormidlu hnutí ANO, ačkoli bylo první na pásce, může to Andreje Babiše dost bolet. Ne snad kvůli krajům samotným, ale z hlediska voleb sněmovních v roce 2021.