„I to je posun k lepšímu a ukázalo se, že kde KDU-ČSL není tak silnou stranou a spolupracuje s jinými demokratickými subjekty, tak to přináší užitek a smysl. I z tohoto úhlu pohledu hodnotím krajský výsledek kladně,“ uvedl po sečtení téměř všech hlasů předseda KDU-ČSL Marian Jurečka.

Velmi těsný souboj sváděli lidovci ve své tradiční baště, a to ve Zlínském kraji, kterému vládne politický matador Jiří Čunek. Nakonec tam KDU-ČSL prohrála o několik stovek hlasů. Sám Jurečka se pak ucházel o hejtmanské křeslo v Olomouckém kraji, ale s koalicí spojenci pro Olomoucký kraj skončil až na třetím místě.

Test při vyjednávání koalic

Nynější volby vidí i jako test při vyjednávání koalic pro volby parlamentní. „Když se podíváme do krajů, kde jsme šli do voleb v koalicích, vidíme, že to má přínos. Součet je větší než výsledek voleb v roce 2016. Za nás je to test, který má pozitivní přínos,“ řekl šéf lidovců a doplnil, že už v roce 2017 hodně stál koalici mezi KDU-ČSL a STAN, která se ale nakonec nepovedla.

Vedení strany nebude doporučovat, aby krajští vyjednavači nejednali o možných koalicích s hnutím ANO. „Máme jasno ve vztahu ke komunistům a k SPD. Tam to ale voliči vyřešili sami, protože v mnoha krajích komunisté vůbec nebudou,“ upřesnil Jurečka.

Lidovci také vyslali do souboje dvanáct kandidátů do senátních voleb, přičemž osm z nich postoupilo do druhého kola. „Běžte k volbám. Mnoho lidí má pocit, že je rozhodnuto, ale v historii se ukázalo, třeba v případě Petra Pitharta, že o vítězi druhého kola voleb může rozhodnout 26 hlasů,“ řekl Jurečka.

KDU-ČSL obhajuje šest mandátů. „Vidíme, že to vzbuzuje velkou naději, abychom byli úspěšní,“ dodal předseda lidoveckého senátního klubu Petr Šilar.