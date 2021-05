"Setkal jsem se mimo jiné s policejním prezidentem, nechal jsem si zpracovat celou řadu analýz a dnes před vás předstupuji jako člověk, který se domnívá, že má dostatek informací, aby se k celé informaci mohl vyjádřit. S chladným rozumem a bez jakékoli hysterie," zahájil svůj projev český prezident Miloš Zeman.

Hlava České republiky se následně vrátila k začátku celé kauzy: "V roce 2014 došlo ve Vrběticích ke dvěma explozím v muničním skladu, které byly časově odděleny zhruba jedním měsícem. Tyto výbuchy byly vyšetřovány a závěr vyšetřování zněl, že byly způsobeny neodbornou manipulací při vyskladňování muničního skladu," připomněl Zeman.

Neexistující důkazy

Prezident poté zdůraznil, že v celé kauze se dlouhých šest let - snad s výjimkou soudu, kde byli obžalováni někteří pracovníci firmy Imex Group, nic nedělo. "Teprve v posledních asi třech týdnech bylo vzneseno obvinění vůči dvěma ruským agentům, kteří působili na našem území s dvěma krycími pasy – tádžickým a moldavským. A tito agenti byli obviněni, že způsobili výbuch ve Vrběticích," dodal.

"Mohu konstatovat, že ve zprávě BIS se uvádí, a tuto větu jsem si podtrhl, že neexistují důkazy ani svědectví, že by tito dva agenti byli ve vrbětickém areálu. Z toho ovšem nevyplývá, že podezření z jejich účasti není vážné," uvedl český prezident na konto vyšetřování vrbětického výbuchu.

Podle Zemana je nutné se ptát, co ruští agenti v Česku vůbec dělali. "Zadruhé to, že BIS neprokázala jejich účast, neznamená, že do vrbětického areálu nepronikli. Policejní vyšetřování pracuje s hypotézou, že je tam mohl provést jeden z majitelů firmy Imex. Toto podezření je zapotřebí buď vyvrátit, nebo potvrdit," dodal.

Prezident Miloš Zeman v Partii televize Prima uvedl, že zřejmě opět nepovýší ředitele BIS plukovníka Michala Koudelku do hodnosti brigádního generála. "Nevidím pro to důvod," řekl.

Prezident se dále nechal slyšet, že v současnosti existují dvě vyšetřovací verze. "Ta první, to jest původní, že došlo k výbuchu v důsledku neodborné manipulace s výbušným materiálem. A tou druhou, že se jednalo o akci cizí rozvědky," zdůraznil.

"Doufám, že se dovíme pravdu. Dovíme se, zda toto podezření je oprávněné, a v takovém případě, ač podporuji korektní vztahy se všemi významnými zeměmi, je zapotřebí, aby Ruská federace za tento případný teroristický čin zaplatila, například neúčastí Rosatomu v tendru na Dukovany," uzavřel Zeman.

Prezident zmínil, že v kauze plně důvěřuje Policii ČR a Nejvyššímu státnímu zastupitelství, které vyšetřování dozoruje.

Krize rusko-českých vztahů

Diplomatická roztržka mezi Českem a Ruskem začala minulou sobotu. Česko v návaznosti na odhalení bezpečnostních složek, podle nichž jsou ze dvou explozí muničních skladů ve Vrběticích na Zlínsku v roce 2014 důvodně podezřelí agenti ruské vojenské rozvědky GRU, vyhostilo 18 pracovníků ruské ambasády, kteří podle českých úřadů pracovali pro tajné služby.

Rusko angažmá odmítá a v odvetném kroku vyhostilo 20 zaměstnanců českého velvyslanectví v Moskvě.

Ve čtvrtek ministerstvo zahraničí rozhodlo o nuceném odchodu dalších ruských diplomatů z Česka. ČR počet diplomatů a dalších pracovníků na ruské ambasádě v Praze srovná podle současného stavu na českém velvyslanectví v Moskvě. Rusko má čas na stažení 63 pracovníků do konce května.

Dojde k ekonomickým sankcím?

Ruské ministerstvo zahraničí v reakci oznámilo, že Rusko přechází v počtech pracovníků ambasád "na striktní paritu", počty tak budou stejné. Podle listu Kommersant však Moskva v reakci na vyhoštění svých diplomatů z Prahy zvažuje i možnosti ekonomických sankcí proti České republice.