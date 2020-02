Další jednání v hlavním líčení s lékařem novojičínské nemocnice obžalovaným z těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti se konalo v úterý 28. ledna u Okresního soudu v Novém Jičíně. K případu se vyjadřovali tři přizvaní znalci.

Ještě před jejich výpověďmi soudkyně Ivana Šostáková přečetla výpověď muže, který byl s mladou ženou ve chvíli, která mohla být tou osudnou.

Pád u baru

Muž vypověděl do protokolu, že 18. března 2018 nejprve mladou ženu potkal v sousedním bowlingu a později ji uviděl na baru v diskotéce Majnl Dance, kde podle svědků bývala častým hostem, a kam ten den přišla opilá okolo půlnoci. Muž dále uvedl, že přišel k ní a začali se bavit. „Chtěla jít tančit, vzala mě za ruku, šla přede mnou, a když dělala krok z toho schodku, tak, nejsem si jist, jestli klopýtla nebo do ní někdo strčil, a stáhla mě sebou na zem,“ četla soudkyně z výpovědi.

Zatímco žena ležela na zemi, muž začal zjišťovat, kdo do nich mohl strčit a volal o pomoc. V tu chvíli již u ležící ženy bylo několik lidí, přišli členové ochranky a jeden ji v náručí odnesl na chodbu. Na dotaz vyšetřovatele, jakým způsobem žena padala na zem, svědek uvedl, že padala na hrudník a hlavu, na další přímý dotaz, zda padala přímo na tělo a hlavu, muž odpověděl, že si není jistý. Obžalovaný lékař k čtené výpovědi poznamenal, že když se později v nemocnici ženy zeptal, zda spadla, ona to negovala.

Krvácení a trvalé následky

Z průběhu líčení posléze vyplynulo, že mladá žena byla po pádu podle svědků v bezvědomí, po chvíli, už ale komunikovala, a když okolo třetí hodiny ranní přijela záchranná služba, byla plně při vědomí, avšak viditelně opilá. Naměřené hodnoty vykazovaly 2,56 promile alkoholu, u soudu rovněž zaznělo, že záchranář uvedl, že mu žena měla sdělit, že si vzala drogu extázi. Lékař ženu přijal okolo třetí hodiny. Vyšetřil ji a na žádné poranění nepřišel. Rodiče si ji po domluvě odvezli domů. Tam po několika hodinách žena upadla do kómatu.

Po převozu do ostravské fakultní nemocnice lékaři zjistili zlomeninu pravé spánkové kosti a krvácení do dutiny lebeční. Žena má trvalé následky v podobě snížené pohyblivosti, pohybuje se hlavně na invalidním vozíku, těžce hovoří a má poškozeny i další funkce. Současný stav vedl i ke značné změně její vizáže, není soběstačná. V rámci snížení společenského uplatnění rodina požaduje 8 077 955 korun.

První znalec z oboru urgentní medicína uvedl, že záchranář jel v případě mladé ženy k nahlášenému kolapsu a s tímto ji také v nemocnici předával. „Z toho, co správně popsali záchranář i lékař, kteří ji vyšetřovali, nenasvědčovalo nic tomu, že by šlo o úraz. Moje zkušenost je, že pokud ale mám v dokumentaci nějakou informaci, musím ji vyvrátit,“ řekl znalec s tím, že pokud záchranář sdělil lékaři informaci o možném úderu do hlavy, měl lékař odeslat ženu na rentgen. A to i přesto, že si žena nestěžovala na bolesti a na nic se nepřišlo ani při vyšetření. Tím by vyvrátil možnost úrazu.

Středně těžká opilost

Znalkyně z oboru interna řekla, že podle ní a toho, co je v zápisu, lékař udělal vše, co v tu chvíli udělat měl. „Když lékař přichází, pacientka je schopná chůze, chová se rozverně, vesele, popírá všechny příznaky zranění, popírá příznaky hematomu v oblasti postižení. Záchranář uvedl, že na diskotéce zkolabovala, upadla a v uvozovkách stojí – snad se uhodila do hlavy. Napsal, že nenachází žádné známky zranění na těle. Stav pacientky hodnotil mezi mírnou a střední opilostí, slečna asi měla větší toleranci na alkohol…,“ uvedla znalkyně a doplnila, že údaj o pádu na hlavu je sporný, stejně jako údaj o droze, a dodala, že odběr moči slečna odmítla, s tvrzením, že jí to nejde. Znalkyně si trvala na svém, že lékař v dané chvíli, s informacemi, které měl, postupoval správně.

Za správný uznal postup lékaře také třetí znalec, jenž pracuje dlouhá léta jako neurochirurg. Uvedl, že informace o úraze nebyly v dané chvíli validní, byly v duchu „možná“, „asi“.

„Svědecké výpovědi jsou všechny ovlivněny alkoholem. Ona se nacházela v stavu středně těžké opilosti, což je intoxikace alkoholem. Středně těžká má hodně podobné příznaky s poraněním hlavy. Taková opilost přivádí kolapsové stavy,“ sdělil mimo jiné znalec.

Poté pokračoval, že jak v sanitce, tak při vyšetření žena nejevila žádné znaky nějakého poranění. „Jevila jenom známky středně těžké opilosti a nejevila žádné známky intrakraniálního poranění,“ poznamenal znalec s tím, že v daný moment nebyl důvod dodiagnostikovávat pacientku dalším vyšetřením. Na to dodal, že u tak opilé pacientky by neurologické vyšetření nepřineslo žádné výsledky.

„Co se týče rentgenu, pacient musí spolupracovat. Představa, že byste pacienta drželi, je irelevantní. Několikrát se nám stalo, že rentgen byl rozmazaný a nebylo tam nic vidět,“ vysvětlil znalec. Soudkyně na to reagovala tím, že to je spekulace, neboť k takovému vyšetření ani nedošlo.

Krvácení se hned neprojeví

Znalec poté hovořil o samotném epidurálním krvácení. „Vyvíjí se po hodinách, a z toho, co jsem četl, začalo až v domácí péči. První reakce se projevila až kolem jedenácté hodiny. Do té doby by se na to nepřišlo, zvláště, když je ten člověk tak opilý. To, že ta slečna byla opilá, byl zásadní problém. I kdyby byla na ambulanci, přišlo by se na to možná o hodinu dříve. Ale více ne,“ podotknul znalec a upozornil, že kdyby lékař provedl CT vyšetření, epidurální hematom by v té době ještě nebyl vidět, podle jeho zkušeností se začíná vyvíjet nejdříve po čtyřech až šesti hodinách.

Závěrem se všichni tři znalci shodli na správnosti tvrzení svých kolegů, sporným bylo případné provedení rentgenu, na kterém by první znalec trval. Několikrát rovněž zazněla otázka, zda mladá žena nemohla přijít k úrazu později něž při pádu na diskotéce.