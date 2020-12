„Pošlu ještě dnes zástupcům parlamentních stran detailní informaci o tom, jak vypadá epidemiologická situace v České republice," přislíbil na úvod tiskové konference ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO).

Bez dalšího prodloužení by nouzový stav skončil ve středu 23. prosince. Premiér Andrej Babiš (ANO) proto již dříve uvedl, že Sněmovna by se nouzovým stavem mohla zabývat 22. prosince. "Pokud bude schválen nouzový stav po 23. 12, bude umožněno otevření obchodů i 24. 12," doplnil ve čtvrtek Blatný.

To potvrdil i ministr průmyslu a dopravy Karel Havlíček (za ANO), podle kterého by mohlo být dopoledne 24. 12. otevřeno.

Vláda na čtvrtečním jednání také upravila nařízení o nákupech v obchodech a umožnila navštěvování půlnočních mší, při nichž bude platit omezená kapacita kostelů na dvacet procent kapacity k sezení. "Cílem vlády není omezit nakupování v různých druzích obchodů," upřesnil Blatný s tím, že upravené nařízení nelze nadále "kreativně vykládat" tak, jak nebylo zamýšleno.

Ve třetím i čtvrtém stupni platí pro bohoslužby zákaz hromadného zpěvu. Některé diecéze se už dříve rozhodly, že letos neuspořádají tradiční půlnoční vánoční mše. Budou třeba v čase předtím, než začne zákaz vycházení platit, tedy před 23:00, nebo se uskuteční v on-line režimu.

Naopak výjimku ze zákazu nočního vycházení pro silvestrovské oslavy na přelomu roku vláda nechystá. Podle Blatného lze totiž Silvestra oslavit i při respektování stávajících koronavirových omezení.

Babišův kabinet rovněž schválil program COVID Kultura III, v jehož rámci je pro podnikatele v kultuře k dispozici miliarda. Týkat by se měl celé řady oblastí - hudební, herecké, divadelní či taneční.

Prodlužování nouzového stavu

Nouzový stav byl na podzim vyhlášen 5. října, zatím tak trvá 79 dnů. O jejich prodloužení požádavala vláda Sněmovnu již třikrát, poslanci však pokaždé odsouhlasili kratší dobu, než požadovala. Naposledy prošel návrh komunistů na prodloužení o jedenáct dnů. Opozice v této souvislosti mimo jiné často kritizuje způsob, jakým vláda k pandemii přistupuje.

Podle dřívějších vyjádření ministra zdravotnictví je v situaci, kdy šíření epidemie v Česku zrychluje, další trvání nouzového stavu nezbytné. Uvedl však, že pro poslance chystá analýzu protikoronavirových opatření, pro která by nebyl nouzový stav potřebný, a pro které je naopak nepostradatelný.

Ve čtvrtek Blatný uvedl, že bez nouzového stavu by nemohla platit zejména celoplošná omezující opatření.

Česko se od pátku přesune do čtvrtého stupně rizika podle protiepidemického systému PES. Začne tak znovu platit zákaz nočního vycházení od 23 hodin do 5 ráno a zavřou se restaurace či hotely, obchody a služby však tentokrát zůstanou otevřené.

Režim v autoškolách

Autoškoly mohou i po pátečním posunu opatření do čtvrtého stupně protiepidemického systému prakticky i teoreticky vyučovat a pořádat zkoušky. "Autoškoly pojedou ve stejném režimu jako doposud, pátkem se pro ně nebude nic měnit," přiblížil Havlíček.

Znamená to podle něj, že mohou pořádat zkoušky, praktické jízdy i výuku. "Za předpokladu naplnění limitu počtu osob, což platí pro všechny ostatní akce tohoto charakteru," řekl.

Blatný nevyloučil to, že při zhoršení počtů lidí s covidem-19 v nemocnicích, bude navrhovat přesun do nejpřísnějšího pátého stupně skóre protiepidemického systému PES. Očekává, že i bez zhoršení situace bude o Vánocích v nemocnicích asi 6000 lidí. Zhoršení by mohlo znamenat až 10 tisíc hospitalizovaných a kolem 15 tisíc nových případů denně.

"Nárůst v nemocnicích je zatím pozvolnější než v populaci," řekl ministr. Odborníci většinou udávají týden až dva, než se zvyšující počty nových případů projeví na zhoršení zdravotního stavu, který bude vyžadovat pobyt v nemocnici.

"V žádném případě nemohu vyloučit, že v případě, kdy zaznamenáme počátek tohoto trendu, tak budu navrhovat posun do stupně číslo pět, a ten je v podstatě už velmi přísný," dodal.

Kvůli epidemiologické situaci byl v Česku nouzový stav vyhlášen i na jaře, kdy trval celkem 66 dnů. Pokud by Sněmovna před Vánoci souhlasila s prodloužením nouzové stavu o dalších 30 dnů, jeho nynější délka by se přehoupla přes sto dnů.