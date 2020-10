Ztrátu klientů a nutnost sáhnout hluboko do úspor za krize kvůli koronaviru zažili pekaři. Třeba Pekařství Balabán z Veverské Bítýšky u Brna nouzový stav okamžitě připravil o třetinu zákazníků. „Jako malá řemeslná pekárna jsme se zaměřovali na hotely, catering a brněnské veletrhy. Okamžikem nástupu krize to spadlo na nulu,“ řekl Deníku majitel firmy Jiří Balabán.

Pekárna. Ilustrační foto | Foto: Deník

„První reakce po zavření hotelů byla, že se stoply platby. Měsíc jsme čekali na ty, které by normálně přicházely průběžně. Abychom to ustáli a vůbec přežili, museli jsme sáhnout hluboko do rezerv,“ posteskl si Balabán. Ač firmě klesly tržby na polovinu, nadále musela splácet nové stroje a zařízení. Zachránily ji řetězce, do nichž dodává speciální chleby. Přesto se jí kvůli snížení nákladů nevyhnulo propouštění, dva z desítky pekařů si museli hledat novou práci. Vzhledem k přicházející další vlně koronaviru navíc potíže zřejmě ještě zdaleka neskončily.