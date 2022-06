Naopak nejchladnějším a nejdeštivějším období prázdnin bývá podle historických tabulek konec srpna. Pokud si slunečnou dovolenou chcete pojistit i výběrem místa, vyplatí se v domácích podmínkách vyrazit na jižní Moravu či do Polabí. „To jsou opravdu oblasti, kde je v létě nejtepleji. To samé platí také o centrech měst, u nich to není dáno polohou, ale zástavbou. Jenže v centru měst asi člověk svoji vytouženou dovolenou trávit nechce,“ doplnil Štros.