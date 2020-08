Podzim s sebou přinese řadu respiračních chorob, kdy bude těžké rozlišit, kdo je nakažený koronavirem, a kdo není. Počet pacientů s nemocí covid-19 navíc v Česku stoupá. Rada vlády pro zdravotní rizika vedená ministrem zdravotnictví Vojtěchem Adamem (za ANO) proto rozhodla, že se do našeho života vrátí nošení roušek na veřejnosti, i o změnách v karanténě.

Ochranná rouška - Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

Odkdy budou roušky nově povinné a proč?

Od 1. září, tedy od počátku nového školního roku. Důvodem je to, že se do škol začnou vracet zhruba dva miliony lidí, hlavně žáků a studentů, které se budou více pohybovat na veřejnosti. Virus covid-19 by se proto mohl značně rozšířit.