„Školy jsou na tom různě. Někde mají dodávky energií domluvené, jinde se dohadují na smlouvách. Zimu ale musí zvládnout. Jde spíš o to, jestli to zvládnou jejich zřizovatelé,“ uvedl předseda Asociace ředitelů základních škol Luboš Zajíc, který zároveň vede základní školu v Pečkách na Kolínsku.

Zřizovateli těchto škol jsou z velké části obce a jak přiznal starosta Velkého Oseka a místopředseda Svazu měst a obcí Pavel Drahovzal, obce v současné době žijí ve velké nejistotě. „Vůbec nevíme, jak zásobování energiemi bude probíhat. Dnes také řada obcí soutěžila dodavatele energií, někdy přitom nedostaly žádnou nabídku,“ doplnil Drahovzal. To by byl problém, protože tak některým z nich hrozí, že spadnou pod dodavatele poslední instance.

Školní jídelny zdražují. Rodiny si za rok připlatí i několik tisíc

To by se mohlo projevit na vyšších cenách energií. „Navíc není jasné, zda by se jim do půl roku podařilo dodavatele zajistit,“ vysvětlil místopředseda svazu měst a obcí. Od dodavatele poslední instance by totiž mohly obce odebírat energie právě jen půl roku.

Zvyšování cen je přitom citelné, což potvrdila například ředitelka Základní školy Horní Jelení Pavla Nádeníková. „Navýšení pro tento rok činí 500 tisíc korun. Dodavatele energií pro naši školu zařizuje zřizovatel, tedy město Horní Jelení, které jsme požádali o navýšení rozpočtu,“ přiblížila. Město jí vyšlo vstříc, ale muselo sáhnout do finančních rezerv.

Prvňáčků výrazně přibylo: Data ukazují, jak jsou na tom jednotlivé okresy

Školy přitom budou muset šetřit. „Snížíme například počet rychlovarných konvic. Od počítačů budou zaměstnanci školy odcházet jen tehdy, až je vypnou. Snížíme teplotu na toaletách a chodbách,“ přiblížil ředitel Základní školy Wolkerova v Havlíčkově Brodě Miloš Fikar.

Z 20 stupňů na 19

Se snižováním teplot v učebnách nebo na toaletách přitom počítá nedávno představená vyhláška ministerstva průmyslu a obchodu pro případ nouze. Třeba s tím, že v učebnách by se dosavadní minimální teplota snížila z 20 na 19 stupňů Celsia. Na chodbách nebo toaletách by muselo být nejméně 15 stupňů. „Jde o další opatření, která nazývám airbagy. Máte je v autě. Doufáte, že je nikdy nebudete muset použít, ale když je potřebujete, jste velmi rádi, že jste si je pořídili,“ vysvětlil ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN).

PŘEHLEDNĚ: Nový školní rok je za dveřmi. Jaké novinky a prázdniny čekají děti

Šéf školní asociace Zajíc ale doufá, že k tomu nebude muset dojít. Předpokládá ovšem, že školy budou muset zavést úsporná opatření. „Některá jsou krátkodobá, jako je například větrání. Jiná dlouhodobá, mezi něž patří například změna topných systémů nebo zateplení budov. Na to ovšem budou potřebovat investice,“ dodal Zajíc.

Počet žáků základních škol v posledních letech stoupá a loni je navštěvoval nejvyšší počet dětí za posledních 17 let. „V září 2021 jich bylo v základních školách zapsaných téměř 965 tisíc, což je o 21,4 procenta více než před deseti lety,“ upřesnil předseda Českého statistického úřadu Marek Rojíček.