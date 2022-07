Pro nákup zlevněné jízdenky bude nutné mít speciální QR kód. Ten bude nutné předložit na pokladně, nebo řidiči v autobuse či průvodčímu ve vlaku. Kódy již elektronicky od pondělí vydává Česká správa sociálního zabezpečení (viz box níže). „Naším cílem je umožnit klientům využívat moderní technologie naplno a netrávit čas docházením na úřad osobně,“ říká k výhodě elektronického vyřízení ústřední ředitel správy sociálního zabezpečení František Boháček.

Tisíce handicapovaných lidí zůstávají doma. Zbytečně, firmy by o ně měly zájem

Ti, kteří moderním technologiím neholdují, mohou odeslat písemnou žádost na okresní pobočku správy sociálního zařízení, nebo zažádat osobně. Potvrzení může na úřadu vyzvednout i zmocněná osoba.

Kontrolovat oprávněnost nároku na slevu budou průvodčí ve vlaku či řidič autobusů pomocí odbavovací aplikace CheckTicket – Kontrola dokladů. Ta je pro dopravce volně ke stažení v obchodech Google Play a AppStore. Stejně tak si zde invalidé mohou do svého mobilu stáhnout nově upravenou „appku“ s názvem OneTicket. „Sem si QR kód lidé jednoduše načtou, a poté ho už stačí pouze ukázat spolu s průkazem totožnosti,“ popisuje ředitel státního podniku Cendis Jan Paroubek. Další možností je nosit vytištěný dokument stále u sebe.

Všechno jde

Ministr dopravy Martin Kupka (ODS) považuje zavedení nové slevy za napravení dluhu předchozí vlády Andreje Babiše (ANO). Ta zlevnila jízdné o 75 procent žákům, studentům a seniorům nad 65 let, ale na handicapované se zapomnělo. „Vymlouvali se na to, že neexistuje průkaz o invaliditě, podle kterého řidič či průvodčí pozná, zda cestující má, nebo nemá nárok na slevu. Ukázalo se, že všechno jde,“ říká Kupka.

Postižení lidé bez práce? Jejich mzdy zaostávají, firmy zatím zůstaly bez pomoci

Od dubna stát nehradí tři čtvrtiny ceny jízdenky, ale pouze polovinu. Důvodem jsou úspory ve státní rozpočtu. Lidé pravidelně cestující do zaměstnání veřejnou dopravou mohou i tak ušetřit. Dopravci velmi často pro zachování „věrnosti“ lákají na slevové kartičky. Díky nim mohou zůstat v rodinné kase i stovky korun ročně navíc.

U největšího tuzemského vlakového dopravce České dráhy lze zakoupit In karty či takzvané Traťové jízdenky. Zatímco prvně jmenovaný benefit je vhodný pro vlakové cestovatele, druhá možnost je ideální pro opakované cesty na vybrané trati. Podle zvolené varianty je možné zaplatit až o polovinu méně. Další dopravce RegioJet nabízí produkt s názvem Kreditovka. Díky ní je možné zakoupit, a to jak pro vlakové či autobusové spoje, jízdenky s různým cenovým zvýhodněním.

Jak získat elektronicky QR kód?



Stačí se přihlásit do systému České správy sociálního zařízení přes její ePortál (adresa eportal.cssz.cz). Po přihlášení stačí zvolit službu „Potvrzení pro slevu na jízdném pro poživatele invalidního důchodu třetího stupně“. Systém následně vše ověří a poté vygeneruje potvrzení s QR kódem pro následný výtisk, nebo uložení v elektronické podobě do mobilního telefonu. V případě, že dokument ztratíte, stačí se přihlásit zpět do systému a dokument pouze stáhnout či vytisknout.



Zdroj: České správa sociálního zabezpečení