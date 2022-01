Například důchodcům či studentům, kteří jezdí vlakem z Prahy do Brna (běžný tarif ČD) bude stačit pouhá padesátikoruna na jednotlivou cestu již jen do konce března. Od dubna za jednu cestu nově zaplatí 102,50 koruny, běžné cestující přijde lístek na 205 korun.

Místopředseda Rady seniorů Milan Taraba se obává, že v současné době výrazného zdražování na změnu doplatí zejména osamělí senioři. „Pokud by chtěli nadále jezdit k vnoučatům, tak s tím mohou mít potíže, protože pro ně je skutečně každá koruna dobrá,“ uvedl. „Žádný zásah do peněženek seniorů, tedy logicky vzato těch nejchudších, nemůže být příjemný,“ konstatoval.

Lépe situovaní důchodci podle něj zdražení jízdného zvládnou snáz. „Ti, kteří nemají tak hluboko do kapsy, sami říkají, že se s tím srovnají. Chtěli by ale, aby sleva stále zůstala pro mladé lidi. Vždyť mnohé rodiny, jejichž děti jezdí do školy, na to nemají dost peněz,“ připomněl Taraba, že se úprava slevy nepříjemně dotkne také studentů.

To potvrzují i jejich zástupci. „Preferovali bychom zachování aktuální slevy, protože umožňuje lepší dostupnost vzdělání primárně studentům v odlehlejších regionech,“ řekl předseda České středoškolské unie Ondřej Nováček. Vláda omezení slev vysvětluje potřebou úspor. „Osobně si myslím, že to ve výsledku tak velký efekt na rozpočet mít nebude, vzhledem k tomu, že má schodek skoro půl bilionu,“ prohlásil student.

Co se ohledně slev mění:



• od 1. dubna se sleva ve vlacích a autobusech sníží ze 75 procent na 50 procent



• sleva se bude nadále vztahovat na seniory starší 65 let a studenty do 26 let



• nově se rozšíří i o invalidy ve 3. stupni, kteří na ni dosud neměli nárok



• původní sleva ve výši 75 procent zůstává pro držitele průkazu ZTP a ZTPP

Podle ministra dopravy Kupky snížení slevy sníží deficit státního rozpočtu ročně asi o 1,9 miliardy korun. Od zavedení plošných slev v září 2018 podle něj stát dosud na kompenzacích dopravcům zaplatil přes 14 miliard korun. Na nově upravené slevy počítá vláda s výdaji asi 3,9 miliardy korun.

Jinde si polepší

Senioři a studenti sice o část slevy přijdou, některé jiné skupiny občanů si ale zase polepší. Ve vlacích a autobusech tak budou smět jezdit zdarma dvě děti do šesti let. Slevy se také budou nově vztahovat i na cestující s III. stupněm invalidity. „Posilujeme tím adresnou pomoc těm, kteří to potřebují,“ prohlásil Kupka.

Že poskytnutí slev znevýhodněným skupinám obyvatel mělo vliv na posílení zájmu o veřejnou dopravu, potvrzují zkušenosti dopravců. „Pozitivní efekt tam byl dobrý, díky slevám byl nárůst minimálně o pět až deset procent cestujících,“ řekl majitel společnosti RegioJet Radim Jančura. „Musíme věřit, že i sleva snížená ze 75 na 50 procent bude pro studenty a seniory motivační, aby jezdili veřejnou dopravou,“ dodal.