PŘEHLEDNĚ: Konec spalovacích motorů. Co čeká na řidiče v příštích letech

To, o čem se dlouho diskutovalo, že jednou přijde, se stalo. Evropský parlament ve středu večer posvětil návrh, který od roku 2035 zakazuje prodej nových osobních a lehkých užitkových automobilů se spalovacím motorem. Opatření je součástí klimatického balíčku Fit for 55, jenž si klade za cíl do roku 2050 „nastolit“ v Evropě uhlíkovou neutralitu. Znamená schválení návrhu v praxi to, že si za 13 let již nikdo nekoupí vůz na benzin či naftu? Deník připravil základní otázky a odpovědi.

Automobilky budou muset do roku 2035 skončit se spalovacími motory. | Foto: ČTK/DPA/Stephan Goerlich