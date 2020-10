Mnohem tvrdší ranou je výsledek krajských voleb, který člensky stále nejsilnější politické strany v Česku vyřadil ze seznamu celorepublikových stran. Své krajské zastupitele bude mít KSČM v pouze čtyřech krajích a i v nich skončila s výsledkem, který jí dává pouze roli outsidera bez vlivu na krajskou politiku. Z 86 zastupitelů zbylo dvanáct. Celkový výsledek klesl pod pětiprocentní hranici vstupu do parlamentu při celorepublikových volbách.

Nejkritičtější období

Tvrdou realitu prohry musel přiznat i předseda Vojtěch Filip. „Je to pro nás velká ztráta, musíme si ji analyzovat. A to jak v otázce změny společnosti v její věkové struktuře, v jejích zájmech a podobně, ale také samozřejmě musíme kriticky hodnotit samotný postup KSČM ve volbách i programově,“ uvedl ve vysílání České televize Filip.

„Je to pro mě velké zklamání, které jsem nechtěl zažít,“ dodal pak na večerní tiskové konferenci v sídle strany. „Jde o nejhorší výsledek, který jsme kdy zaznamenali,“ přiznal. Odstoupit se však Filip nyní nechystá, i proto, že strana připravuje odložený sjezd už na listopad.

Podle současného předsedy strany čeká mnoho práce, aby byla schopna reagovat na to, co čeští občané potřebují. „Bude to pro nás nejkritičtější období,“ přiznal Filip. Argument, že voliči strany nepřišli kvůli koronaviru k volbám, příliš neobstojí, protože účast byla jedna z nejvyšších, která kdy v krajských volbách vůbec byla. "Nepřikládám k tomu velkou vážnost," uvedl ostatně ke vlivu koronaviru Filip. "Mohlo to mít vliv, ale marginální," dodal..

Bez koalic

Logičtějším vysvětlením je spoluzodpovědnost za vládní politiku koalice v čele s Andrejem Babišem a jeho hnutím ANO, které se posunulo směrem k původní voličské základně. "Je pravda, že část našich voličů mohla odejít k SPD," uvedl Filip. KSČM nekandidovalo ani v jednom kraji v koalici a to přesto, že její šance vypadaly nevalně.

Jiným stranám v podobné situaci, jako například TOP 09, nebo i ČSSD, se naopak koalice velmi osvědčily. Přitom i KSČM měla s volebním spojováním sil dobré zkušenosti.„Osvědčilo se nám to v evropských volbách. Pro krajské volby se nám to (vytvoření předvolebních koalic) nepodařilo,“ uvedl Filip. „I nad tím se budeme muset zamyslet,“ dodal.