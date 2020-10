Liberecký kraj s přehledem ovládli STAN se současným hejtmanem Martinem Půtou a připsali si výsledek 38,6 procenta. Starostové zvítězili i v kraji Středočeském, kde skončilo hnutí ANO v čele s hejtmankou Jaroslavou Pokornou Jermanovou po druhé ODS až na třetím místě.

Vládní hnutí ztratilo i v Královéhradeckém kraji, kde se ziskem 23,5 procenta těsně zvítězila koalice ODS, STAN a Východočeši, kterou vede senátor a bývalý policejní prezident Martin Červíček.

„Všude tam, kde nevítězí hnutí ANO, jsou u toho Starostové a nezávislí. Primárně bychom ocenili, aby po volbách spolupracovala demokratická opozice – to by mohla být příprava na parlamentní volby. Pokud budeme vítězi Středočeského kraje, budeme samozřejmě chtít post hejtmana. Vyjednávání ale nemusí být jednoduchá,“ řekl pro Radiožurnál předseda STAN Vít Rakušan.

Velmi těsný boj svedlo vládní hnutí v kraji Zlínském. Hejtmanský post zde obhajoval Jiří Čunek z KDU-ČSL. Zde ANO získalo 19,08 procenta a KDU-ČSL 18,62 procenta hlasů.

Čunek neskrýval své zklamání. „Jsem velmi nespokojen s výsledkem. Myslel jsem, že vyhrajeme. Je vidět, že Zlíňané o novou nemocnici nestojí,“ komentoval fakt, že ve Zlíně nezískal potřebnou podporu. Současný hejtman prosazuje výstavbu nové nemocnice za téměř osm miliard, k čemuž se řada stran ve Zlínském kraji staví odmítavě, bude pro něj tak složité udržet hejtmanskou pozici.

„Panu Holišovi jsem již blahopřál. Co se týká vytvoření koalice, zatím začínají jednání,“ uvedl. Jiří Čunek reagoval i na propad svých preferenčních hlasů. „Jsem člověk, který jde za cílem a ten cíl tady pro mnohé příliš velký,“ míní.

Babiš: Skvělý výsledek

„Chtěl bych poděkovat všem, kteří přišli k volbám. Je úžasné, že se nebáli v tomto období covidu," řekl na tiskové konferenci premiér Andrej Babiš. „Myslím, že je to skvělý výsledek. Měl jsem z toho obavy, přiznám se. Protože ta mediální masáž byla neuvěřitelná. Od rána do večera byla kritika naší vlády. Proto si toho výsledku nesmírně vážím," dodal Babiš.

Podle něj jde o skvělý výsledek. „Dostali jsme téměř 600 tisíc hlasů, to je fantastické," řekl. Hovořil rovněž o spiknutí ostatních stran. „Jde o spiknutí nenávisti. To je jejich motto, porazit Babiše. To je jediný program – všichni proti ANO," dodal.

Podle svých slov je rád, že voliči hnutí nepodlehli dezinformacím. „Dezinformace ohledně hnutí jsou v tomto mediálním prostoru neustále a já jsem rád, že tomu mí voliči nevěří. Někteří hovořili o tom, že jsem měnil rozhodnutí o rouškách, nebo že se tu nestaví, to není pravda," řekl.

Vyjádřil se k prohře ve Středočeském kraji, kde ANO zůstalo za Starosty a ODS až třetí. Výsledek Babiše i tak potěšil. „Mluvili i o třinácti procentech, nakonec to dobře dopadlo,“ řekl Babiš. „Je škoda, že si to paní hejtmanka takto pokazila svými zbytečnými aférkami," dodal. Jermanová podle něj v kraji odvedla dobrou práci, ale bohužel to nedopadl. Premiér také řekl, že nebude zasahovat do vyjednávání o koalicích v krajích. Je to podle něj na tamních organizacích.

Jednoznačné vítězství zaznamenalo ANO v Moravskoslezském, Olomouckém kraji, Karlovarském a Ústeckém kraji. V Moravskoslezském kraji získalo vládní hnutí 30 procent hlasů, v ostatních přes 25 procent. Nejsilnější konkurenti přitom výrazně ztrácejí.

S prázdnou neodejdou ani Piráti. Celkově skončili na druhém místě s 12,02 procenta. "Stanovili jsme si za cíl, že chceme mít sto krajských zastupitelů, v tuto chvíli jich máme přes sto. Mám radost, že jsme pokořili další metu," prohlásil na tiskové konferenci předseda Pirátů Ivan Bartoš.

Je podle něj vidět dobré propojení politiky ve Sněmovně s tou komunální. Piráti podle Bartoše budou jednat o postu hejtmanky pro jedničku kandidátky Hanu Hajnovou na Vysočině, kde strana skončila na druhém místě. Šéf Pirátů podle svých slov doufá v sestavení fungujících krajských koalic.

Spokojená s výsledky je i ODS. Ta získala celkově 6,96 procenta hlasů. „ODS výrazně posílila ve všech krajích v průměru o 50 procent oproti předchozím volbám. Výrazně jsme se přiblížili hnutí ANO,“ zhodnotil pro Českou televizi předseda Petr Fiala. „V krajských volbách zvítězily liberálně konzervativní opoziční strany,“ dodal.

ČSSD očekávala lepší výsledek

Sociální demokraté získali v celém Česku necelých pět procent. "Jsou kraje, kde ty výsledky překračují deset procent, například Vysočina, pak jsou kraje, kde jsme očekávali lepší výsledek. Celostátně jsme očekávali výsledek o dvě procenta lepší," řekl předseda sociální demokracie Jan Hamáček.

Stranu podle něj v některých krajích poškodili její bývalí členové, kteří kandidovali za jiné subjekty. "Například Jirka Zimola nás stál v jižních Čechách dvě procenta," míní.

Nespokojeni s výsledky jsou také komunisté. Ti získali celkových 4, 76 procenta hlasů. „Je to pro nás velká ztráta, musíme si ji analyzovat. A to jak v otázce změny společnosti v její věkové struktuře, v jejích zájmech a podobně, ale také samozřejmě musíme kriticky hodnotit samotný postup KSČM ve volbách i programově,“ uvedl předseda KSČM Vojtěch Filip.

Před čtyřmi lety krajské volby vyhrálo hnutí ANO s 21 procenty hlasů (176 mandátů), druhá byla ČSSD s 15,2 procenty (125 mandátů), třetí KSČM s 10,2 procenty (86 mandátů). Následovaly ODS s 9,5 procenty (76 mandátů), KDU-ČSL s 6,3 procenty (42 mandátů), koalice SPO a SPD s 4,7 procenty (30 mandátů), STAN se 4 procenty (24 mandátů) a TOP 09 s 3,4 procenty (12 mandátů).

Senátní volby

Po sečtení všech senátních okrsků dnes postupovali do finále kandidáti ANO a Starostů v deseti obvodech. Adepti STAN a SLK vítězili v osmi z 27 obvodů, zástupci ANO ve třech. Kandidáti ODS byli na prvních dvou postupových místech v devíti obvodech, z toho v pěti na prvním místě. Zástupci KDU-ČSL se prosadili v šesti obvodech, v polovině z nich vítězili.

ČSSD, která obhajovala deset křesel, měla šanci znovu získat nejvýše polovinu z nich. Do finálového kola postupovali také tři kandidáti TOP 09, dva adepti Pirátů a oba senátoři z hnutí Senátor 21.

KSČM, SDP ani Trikolóra se neprosadily, neuspěli ani bývalí ministři včetně předsedy senátní ústavní komise Jiřího Dienstbiera (ČSSD).