Skupina Packeta, vlastník společnosti Zásilkovna, hledá investora. Vedení společnosti se zatím vyhýbá bližším komentářům k možnému novému vlastníkovi i tomu, jakým způsobem se bude ubírat podoba služeb do budoucna. Významné omezení stávajících služeb odborníci neočekávají.

Samoobslužný box Zásilkovny. Ilustrační snímek | Foto: Deník/Iveta Nádvorníková

Jedna z nejúspěšnějších českých přepravních firem je na prodej. Investora hledá skupina Packeta, které patří Zásilkovna. V obchodu má jít o miliardy korun. Podle ekonomů je ve hře odkup ze strany velkých hráčů z domácího pole i investor ze zahraničí.

Zájemci o odkoupení se podle sdělení Packety objevují už delší dobu, firmě se dlouhodobě dobře daří. Objem investic firmy v loňském roce činil 1,2 miliardy korun. Kdo by měl být novým investorem, případně s kým Packeta jedná, nechtějí zatím akcionáři blíže komentovat. „Můžeme potvrdit, že v současné době probíhají přípravy k oslovení vybraných investorů. Detaily zatím nebudeme více komentovat a ani výsledky nelze v této chvíli jakkoliv předjímat,” uvedla zakladatelka a spolumajitelka Zásilkovny Simona Kijonková.

Budoucnost doručování zásilek? ČR zaplavují výdejní boxy, přibudou další tisíce

Hospodářské noviny, které zprávu o zamýšleném prodeji přinesly jako první, spekulují, že se bude jednat o obchod v řádu vyšších jednotek miliard korun. Mluví se o tom, že by zájem mohla projevit společnost Alza, která má, podobně jako Zásilkovna, v mnoha městech samoobslužné výdejní boxy a širokou síť výdejních míst. Vyjádření zástupců Alzy se zatím nepodařilo získat.

Podle hlavního ekonoma společnosti Roklen Pavla Peterky ale možný okruh zájemců může být mnohem širší. „Jen na Alzu bych nesázel. V podstatě to může být kdokoli, protože společnosti Packeta se daří. Vůbec bych se nedivil, kdyby to byl i zahraniční investor, který nabízí podobné služby," uvedl.

Překvapivá informace

Zásilkovna provozuje v současné době více než 3600 samoobslužných boxů a má více než deset tisíc výdejních míst. Ta jsou většinou provozována různými podnikateli. Zpráva o možném prodeji je pro ty oslovené překvapivá. „Žádnou informaci jsme předem nedostali. Nicméně, já se neobávám, že by se něco výrazně měnilo, že by výdejní místa zavřela,“ sdělila provozovatelka výdejního místa Romana Lecjaksová.

Výdejní místo má v severočeském Jirkově, dvacetitisícovém městě. Služba je tu velmi oblíbená. „Týdně se jedná o stovky vydaných zásilek. I proto se neobávám, že by spolupráce s příchodem nového investora skončila. Zájem o službu je velký, určitě podle mě i finančně výhodný. Nevidím důvody, proč by mělo k rušení výdejních míst docházet,“ zmínila.

Pozor na nové podvody na webu: Zloději se vydávají za poštu či Zásilkovnu

Zákazníky by rušení výdejních míst mrzelo. „U nás v Jirkově se ruší dvě ze tří poboček pošty. Zůstane ta na náměstí, která je roky úplně přeplněná, teď tam bude nával tuplem. Pokud by se na náměstí zrušilo i výdejní místo Zásilkovny, asi by se vyzvednutí balíku proměnilo na půldenní šichtu. Ne všechno se vejde do boxů,“ připustila obavy obyvatelka města Lenka Válová.

O tom, jak budou služby vypadat dál, se zatím dá jen spekulovat. Ekonom Peterka míní, že určité změny se podniku s novým majitelem nejspíš nevyhnou, radikální změny ale nečeká.

„Je běžné, že po nákupu chtějí noví majitelé otisknout do podniku své ideje, know-how. Stejně jako to, že jeho vazba k současné podobě je logicky menší, než byla ta zakladatelů. Ale divil bych se, že by někdo koupil Zásilkovnu v současné podobě proto, aby ji celou předělal. To nedává smysl,“ poznamenal.