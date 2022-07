„S dcerou Kateřinou a synem Jakubem žijeme sami už několik let. Otec nejeví o rodinu zájem. Výživné dostávám i přes nařízení soudu jen občas.

Nejhorší období jsme si prožili v době covidu. Pracovala jsem totiž na směny. Jenže pandemie nás uvěznila doma. Syn chodil do školky, ale ta byla právě kvůli covidu neustále zavřená. Dcera navštěvovala třetí třídu a k distanční výuce potřebovala počítač. Neměla jsem peníze, abych jí ho mohla koupit, natož platit internet. Naštěstí mi pomohla sousedka, počítač nám půjčila i s heslem na jejich wifi. Bez ní by měla dcera jistě neomluvené hodiny.

Jídlo kupuji v akci, často po datu spotřeby. Ovoce mají děti jen to, které dostanou ve škole. Sama moc nejím, aby zbylo dětem. Na tábor ani dovolené nejezdíme, není za co. S ošacením a dárky na Vánoce mi pomáhají rodiče a různé charity. Netuším, co bude teď. Jsem totiž nemocná, ale doma zůstat nemohu,“ dodává samoživitelka Kateřina.

Z kolika penězi samoživitelé doslova živoří a jak na jejich tíživou situaci reaguje stát? Na koho se mohou samoživitelky v nouzi obrátit a lze tento boj o přežití nějak zvládnout, nebo se mají samoživitelky připravit na mnohem horší časy? Pomoc samoživitelům a odpovědi na otázky Bohumily Čihákové v pořadu O životě zblízka nabízí Dana Pavlousková, zakladatelka a ředitelka organizace Klub svobodných matek.

Nový díl si můžete poslechnout vždy od pátku na www.denik.cz. Vaše příběhy, dotazy nebo náměty můžete posílat na mail bohumila.cihakova@denik.cz.