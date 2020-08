Podle prvotního tvrzení běloruských úřadů byl Tarajkovskij zabit poté, co mu v rukách vybuchla pyrotechnika či podomácky vyrobená nálož, kterou se chystal hodit po policistech. Agentura Associated Press však zveřejnila videozáběry zachycující Tarajkovského těsně předtím, než upadl, a žádná výbušnina se v jeho rukou neobjevuje.

❗️❗️❗️The moment Alexander Taraikovsky was killed by the police. The hero approached the police with his hands up — and they simply shot him for no reason at all.#Belarus pic.twitter.com/qZwUYjEuLd