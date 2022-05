Benátčanům došla trpělivost, turisté si od příštího roku za vstup do jedné z nejpopulárnějších turistických destinací v Evropě zaplatí. Starosta města oznámil, že od roku 2023 se definitivně bezplatně do populárního města dostanou už pouze ti návštěvníci, kteří budou mít rezervovaný nocleh. Ostatní si musí koupit vstupenku. „Benátky se tak stanou prvním městem na světě, kde při vstupu budou turisté platit vstupné," shrnuje CNN.

Futuristické Benátky? Palác na náměstí poprvé otevře, nabídne výhledy i sci-fi

Novinkou není pouze placení vstupného lidmi, kteří do Benátek přijedou pouze na jednodenní výlet. Od ledna 2023 bude obecně vstup do města regulovaný a turisté, kteří zvažují jeho návštěvu, si ji proto musí předem zarezervovat. A to i v případě, že budou spadat mezi výjimky bez povinnosti platit za vstup. Kdo nebude mít rezervaci, do úzkých uliček s kanály ani na Náměstí svatého Marka se jednoduše nepodívá.

Vše bude regulováno prostřednictvím online rezervačního systému a následně turniketů u hlavních vstupních bodů do Benátek. „Testovací verze systému bude spuštěna letos v červnu," uvádí server Lonely Planet.

Vstup pouze přes QR kód

Do konce letošního roku bude možnost registrace do systému pro jednodenní turisty pouze dobrovolná. „Ti, kteří si vstup i letos zarezervují, dostanou určité výhody, například slevy na vstupném do muzejí," nastínil pro list La Repubblica Simone Venturini, benátský radní pro turismus.

Od ledna 2023 se dobrovolná aktivita změní v povinnost. „Lidé se zaregistrují do systému a zarezervují návštěvu Benátek na konkrétní den. Následně dostanou QR kód, který pak naskenují u vstupních turniketů do města," nastiňuje další fungování systému server Lonely Planet.

Na každý den bude počet vstupů limitován, představitelé Benátek zatím zvažují hranici čtyřicet až padesát tisíc návštěvníků denně. Lidé příjíždějící na výlet takzvaně na otočku se musí vejít do limitu, jinak mají smůlu. A to i kdyby chtěli poplatek zaplatit na místě.

Unikátní mrakodrapy. V Austrálii postaví nejvyšší vertikální zahradu světa

Zaregistrovat se do systému ale bude muset úplně každý nemístní. A to včetně lidí, kteří v Benátkách pracují, i těch, kteří ve městě budou mít objednaný nocleh. Jediný rozdíl mezi nimi a jednodenními turisty, bude v placení vstupného. „Lidi z přilehlého regionu Veneto, ti, kteří do města budou přijíždět na pohřeb či návštěvu příbuzných, či turisté, kteří budou v Benátkách nocovat, a tak jako tak platí pobytovou taxu, nebudou muset platit vstupné. Přesný seznam výjimek bude zveřejněn v průběhu několika týdnů," konstatuje list Guardian.

Jednodenní turisty ale tedy kromě registrace do systému čeká i placení vstupního poplatku. „V nejexponovanějších dnech se bude poplatek pohybovat kolem deseti eur za vstup (247 korun, pozn. red.), platit to bude také pro letní měsíce. V některých nejméně žádaných dnech může výše poplatku spadnout až ke třem eurům (74 korun, pozn. red.), ale obecně bude vstupné do Benátek mimo hlavní turistickou sezonu stát kolem 6 eur (148 korun, pozn. red.)," uvádí server Lonely Planet.

Benátský radní pro turismus Simone Venturini v italské televizi RAI slíbil, že rezervační systém bude velmi jednoduchý a rychlý, a tedy že rezervaci vstupu do Benátek a zaplacení vstupního poplatku zvládne každý. „Díky covidu jsme si uvědomili, že to, co se u nás denně dělo, už pro nás více není přijatelné. Mentalita lidí se změnila, tak jako citlivost na davy lidí," podotýká Venturini.

Kritický bod

Plán zpoplatnění vstupu Benátky nastínily už před vypuknutím koronavirové pandemie. Právě koronavirus, který načas město o turisty připravil úplně, však jeho uvedení do praxe zbrzdil. Jenže teď se situace dostala do starých kolejí - s uvolňováním opatření se svět dává opět do pohybu a Benátky zažívají stejný nával turistů, jako před covidem. „Benátský starosta Luigi Brugnaro oznámil zavedení vstupného do města a spuštění rezervačního systému poté, co si Benátky prožily krušný velikonoční víkend. Při něm podle údajů místní policie a serveru Smart Control Room do historického jádra města, v němž žije trvale padesát tisíc obyvatel, v sobotu dorazilo 120 tisíc turistů, a v neděli dokonce 158 tisíc turistů," konstatuje CNN.

OBRAZEM: Jako bonbony. Na nebe poprvé vyrazí pruhovaná letadla

Podle serveru Lonely Planet jde o čísla, která se přibližují návštěvnosti z doby před vypuknutím koronaviru. A to je problém. Ještě před pandemií totiž město kvůli extrémnímu turistickému zájmu už doslova bilo na poplach. Fenomén overtourismu, tedy nadměrného turistického ruchu, pro Benátky představuje dlouholetý problém. „Návštěvníci se sem hrnou rychleji, než je křehká infrastruktura středověkého města schopna zvládnout. V období před pandemií se benátský boj se zahlcením turisty dostal do opravdu kritického bodu - v roce 2019 dorazilo do Benátek celkem 30 milionů návštěvníků a většina právě na jeden den," připomíná server Lonely Planet.

Způsobilo to mnohé problémy. „Například město muselo najmout a zaplatit ozbrojené strážce, kteří regulovali pohyb turistů na přeplněných nástupištích veřejné dopravy," uvádí stanice CNN.

Ze všech příchozích turistů pro Benátky představovali a představují největší problém právě takzvaně jednodenní turisté - tedy lidé, kteří do města dorazí pouze na jeden den. Ti totiž v Benátkách nechávají místním nejmenší příjmy a zároveň pro městskou samosprávu znamenají největší výdaje. Proto se představitelé města při nové regulaci množství vstupů do Benátek zaměřili právě na ně. Když totiž do Benátek přichází turisté na více nocí, platí pobytovou taxu nebo městskou daň. Tu ubytovatelé odvádí městu a z těchto peněz je zaplacen například svoz odpadu. Jednodenní turisté naproti tomu nic, kromě toho, co se sami rozhodnou utratit v restauracích či památkách, neplatí. Do městské kasy tak od nich neproudí prakticky žádný příjem.

Slunce, písek a okouzlující moře. Podívejte se na nejkrásnější pláže světa

Částečně se pokusilo město regulovat vstup jednodenních turistů do města už loni. Tehdy italská vláda zakázala přístup obřích výletních lodí do Benátské laguny. Zákaz přišel i z jiných důvodů, jelikož skutečně obrovské lodě rovněž devastovaly přírodní prostředí v laguně a silně narušovaly panorama města. S jejich působením byl spojen i jednodenní turismus, kdy se z každého plavidla na krátkou zastávku v Benátkách vylodily i tisíce lidí najednou. „Italská vláda zakázala vjezd lodí do laguny s účinností od 1. srpna 2021. Do laguny nesmí vplout lodě delší než 180 metrů či vážící více než 25 tisíc tun. Zákazu předcházely roky protestů a peticí místních i upozornění ze strany UNESCO, že se Benátky dostanou na seznam ohrožených památek. Účelem zákazu je ochrana kanálů, vodních cest a náměstí," připomíná server ArchDaily.

Zákaz lodí si benátští obyvatelé museli opravdu doslova vyžebrat. „Příjezd velkých lodí vždy znamenal výrazný přísun peněz, takže trvalo dlouho, než padlo takhle zásadní rozhodnutí. Obří lodě byly v Benátkách zdrojem kontroverzí po celá léta. Umělci a architekti museli proti nim zorganizovat petice, a demonstrující skupiny spustily kampaň No Grandi Navi (v překladu Žádné velké lodě)," nastiňuje server ArchDaily.

Jak do Benátek od roku 2023



• od ledna 2023 bude pro vstup do historického centra nutná předchozí rezervace v online rezervačním systému (zatím nebyl představen, spuštěn má být v červnu 2022)

• registrovat se budou muset všichni návštěvníci, tedy jak lidé z okolí Benátek, kteří přijíždějí do města z osobních důvodů, tak všichni turisté, bez ohledu na to, zda mají nebo nemají ve městě rezervovaný nocleh

• registrace bude bezplatná pro lidi z okolí, a turisty s rezervovaným noclehem, kteří platí pobytovou městskou daň

• turisté, kteří nebudou spadat do výjimek (tedy zejména lidé přijíždějící na otočku, na jeden den, bez noclehu), budou muset pro dokončení rezervace vstupu zaplatit rovněž vstupní poplatek. Pohybovat se bude od cca 70 do 250 korun, v závislosti na termínu návštěvy

• pro každý den bude počet vstupů do města regulovaný, kdo se nevejde do denního limitu, nebude do něj v daný den vpuštěn

• po dokončení registrace v rezervačním systému (a zaplacení poplatku) obdrží návštěvníci QR kód - ten jim pak umožní vstup do města přes turnikety a vstupní brány u vstupů do historického jádra Benátek