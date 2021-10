Německá skupina armád Sever obléhala Leningrad. Skupinu armád Střed mířící na Moskvu zbrzdilo bláto. Skupina armád Jih ale měla po dobytí Kyjeva, zničení pěti sovětských armád a zajetí více než 600 tisíc sovětských vojáků otevřenou cestu k průmyslové oblasti Donbas a k přístavům Mariupol a Taganrog u Azovského moře, představujícím vstupní bránu na Krym. Ale musela projít přes Melitopol…

Vojáci německé 1. tankové divize Leibstandarte SS Adolf Hitler vstupují do hořícího přístavu Taganrog na břehu Azovského moře, říjen 1941 | Foto: Wikimedia Commons, Lex, volné dílo

"Rok 1941 byl pro mě hodně zvláštní. Měla se ze mě stát školačka. A pak - válka… Fronta se k nám rychle blížila, ale navzdory tomu zamířily 1. září do škol v Melitopolu proudy slavnostně vyšňořených dětí jako kdykoli jindy, i když ztenčené. My jsme začali chodit do nové, čerstvě postavené školy číslo 11. Byla považovaná za jednu z nejlepších ve městě," vzpomínala v roce 2000 na válku melitopolská rodačka L. Fesenková, která v roce 1941 nastupovala do první třídy a jejíž vzpomínky uchoval server V Melitopolu.