Brazílii deptá covidová pandemie, denně zde kvůli tomu umírá kolem dvou tisíc lidí. Nekontrolovaná nákaza děsí sousedy, vyexportované mutace se bojí skoro celý svět. Ale dva nejdůležitější brazilští političtí hráči řeší svoje kariéry.

Jen den poté, co mu nejvyšší soudu zrušil všechny tresty za korupci a on opustil svoji celu, vyrazil bývalý dvojnásobný prezident Inacio Lula da Silva do svého hlavního doupěte, do odborářského sídla v Sao Bernando do Campo. Přes dvě a půl hodiny zde hovořil ke svým příznivcům a davu novinářů.

Lula jim sice neslíbil, že se příští rok postaví v prezidentských volbách současné hlavě státu Jairovi Bolsonarovi, alele oznámil, že „cítí stále mladý na další boj“ a že na současného prezidenta „zaútočí jako jestřáb.“ Nejen kvůli jeho „katastrofálnímu přístupu k epidemii,“ ale také kvůli jeho ekonomické, ekologické a lidskoprávní politice.

„Brazílie nemá vládu, prezidenta ani ministra zdravotnictví. Brazílii řídí tlupa šašků,“ hřímal podle agentury Reuters Lula. „Vláda se nezabývá zdravím, ekonomikou, prací, minimálními mzdami, ochranou životního prostředí, vzděláváním mladých lidí nebo situací těch chudých z předměstí. Co dělá? Dává lidem zbraně!“ zmínil kontroverzní čerstvě schválený Bolsonarův zákon, který ještě více liberalizoval prodej střelných zbraní v zemi, kterou trápí nejvyšší počet vražd na hlavu na celém světě.

Otřásl brazilskou politickou scénou

Vyzval rovněž všechny Brazilce, aby se nechali vakcinovat proti covidu. „Neposlouchejte hloupé rady prezidenta a ministra zdravotnictví a určitě se nechte očkovat!“ Lulův projev okamžitě zatřásl brazilskou politickou scénou.

Prvním, kdo zareagoval, byl prezident Jair Bolsonaro, který odmítl „staré lži“ svého nenáviděného předchůdce. Brazilští komentátoři si ale všimli, že se poprvé po dlouhé době objevil na veřejnosti v respirátoru a že navíc prohlásil, že „boj proti pandemii, včetně zajištění dostatečného množství vakcín proti viru, je jeho prioritou.“ Média si dokonce dala tu práci a spočítala, že se v roušce na veřejnosti objevil po 36 projevech, při nichž ji ostentativně nenosil a dokonce se jí vysmíval.

Jeho syn Flavio po Lulově projevu zveřejnil na sociálních sítích post, v němž tvrdí, že pro vládu „vakcíny byly vždy hlavní zbraní v boji proti pandemii“. Problém je podle Reuters ale v tom, že si v zemi úplně všichni pamatují, jak prezident osobně loni zmařil nákup 70 milionů dávek Pfizeru a jak celou očkovací kampaň odkládala a sabotoval. Jeho odpor proti pandemickým opatřením byl tak důsledný, že brazilské federální státy si musely boj s virem řešit po vlastní linii, včetně dovozu vakcín, logistiky a očkovacích kampaní.

Extrémní polarizace politické scény

Návrat Luly da Silvy, prezidenta v letech 2003–11, do veřejného života po dvou letech vězení znamená podle brazilských deníků jediné: extrémní polarizaci již tak extrémně polarizované politické scény. Příkladů vyhrocených postojů lez najít celou řadu na obou stranách vysoké barikády.

Bývalý opoziční šéf parlamentu Rodrigo Maia a blízký spolupracovník bývalého prezidenta o střetu mezi těmito dvěma výraznými postavami Brazílie například napsal na svém účtu toto: „Jeden z nich má vizi státu, druhý se dívá na svůj pupek. Jeden hájí vakcíny a vědu, druhý chlor a chemtrails. Jeden chce nezávislou zahraniční politika, druhý servilní. Jeden hájí životní prostředí, druhý nič životní prostředí. Jeden respektuje demokracii, druhý ani neví, co to slovo znamená. Jeden založil politickou stranu a zúčastnil se čtyřikrát voleb, druhý je snad jen historická nehoda.“

Podle aktuálního průzkumu veřejného mínění má Inacio Lula da Silva mezi 10 možnými kandidáty v prezidentských volbách v roce 2022 největší šanci porazit Bolsonara.

V dvousetmilionové Brazílii za posledních 24 hodin zemřelo na covid 2 039 lidí. Celkový počet obětí nákazy dosahuje 383 tisíc a infikovaných je od začátku pandemie zde přes 14 milionů. I přes celou řadu problémů se podařilo v zemi naočkovat první dávkou už přes 35 milionů Brazilců, plně vakcinovaných je skoro 10 milionů.