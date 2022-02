Dlouho očekávaný proces se zloději šperků začal v pátek 26. ledna. Před drážďanským soudem stanula šestice mužů, které státní návladní viní z vykradení klenotnice v Zwingeru. Ze Zelené klenby si měli odnést historické šperky za 113 milionů euro, tedy podle současného kurzu za téměř 2,8 miliardy korun.

Cennosti, které mají pro Sasko nevyčíslitelnou cenu, se dodnes nepodařilo najít. Panují obavy, že především byly kvůli své neprodejnosti přetavené a historické památky tak byly nenávratně zničené.

Proces začal za velmi přísných bezpečnostních podmínek v místnosti, která je vyhrazena projednávání obžalob například teroristů. Prozatím je naplánováno 50 dní, kdy by měl soud jednat. Zatím posledním jednacím dnem má být 28. říjen Obžalovaným hrozí až desetiletý pobyt za mřížemi.

Slabé důkazy

Obžalovaní muži ve věku 23 – 28 let se měli podle obžaloby vloupat 25. listopadu do Zámecké rezidence a odtud odnést 21 šperků. Kromě krádeže je viní také ze žhářství, protože při svém útěku zapálili rozvodnu elektrické energie. Podle obžaloby měli vniknou to klenotnice oknem a ukrást šperky ze 17. a 18. století. Podle německých médií je seznam podezřelých je mnohem delší. Státní zastupitelství kvůli krádeži vyšetřuje 46 lidí.

Podle vyšetřovatelů má mít loupež století na svědomí gang Remmo, jehož šest členů před soudem nyní stanulo. Podle deníku Bild jsou ale obvinění slabá, nepodařilo se totiž doposud jasně říct, jaký konkrétní podíl na krádeži měli jednotliví obžalovaní. Tedy například kdo obstaral zbraň, kdo přistavil auto nebo kdo zapálil rozvaděč na Augustusbrücke. Nepodařilo se ani zjistit, kdo přesně krádež vymyslel a zorganizoval.

Pro některé obviněné se ale nemělo jednat o jejich první takto velkou loupež. Issas Neffe Wissman si totiž momentálně odpykává ve vězení trest 4,5 roku, který dostal za podíl na ukradení stokilogramové zlaté mince z berlínského muzea Bode.

Klenotnice v centru Drážďan

Klenotnice Grünes Gewölbe ležící v samém srdci historického drážďanského Starého města patří k největším v Evropě a slouží k uchovávání cenných historických sbírek Saska z období od renesance až po klasicismus. Vznikla v 16. století a veřejnosti jsou její sbírky přístupné od roku 1724. Název klenotnice byl odvozen od původního malachitového nátěru její klenby.

Pro Sasko a celé Německo bylo vykradení klenotnice velkým šokem, Za unikátními díly šperkařů míří návštěvníci z celého světa. „V případě Zelené klenby v Drážďanech se bezpochyby jedná o jednu z nejdůležitějších kulturních sbírek Německa. Pokladnice saských kurfiřtů a králů představuje také jednu z nejvýznamnějších sbírek celého světa,“ řekl první předseda Spolku německých historiků umění profesor Kilian Heck.

O významu sbírky pro Německo svědčí také nabízená odměna půl milionu euro za informace vedoucí k pachatelům. A také policejní nasazení. Jen na zadržení čtveřice pachatelů a řadě domovních prohlídek se podílelo okolo 1600 policistů.

