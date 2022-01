Tonga's Hunga Tonga volcano just had one of the most violent volcano eruptions ever captured on satellite. pic.twitter.com/M2D2j52gNn — US StormWatch (@US_Stormwatch) January 15, 2022

Podmořský vulkán Hunga Tonga - Hunga Ha’apai, který leží asi 65 kilometrů od metropole souostroví, vybuchl v sobotu brzy ráno SEČ. Satelitní snímky ukázaly, jak se nad mořskou hladinou zvedl obrovský, až pět kilometrů široký oblak popela, páry a sopečných plynů do výšky zhruba 20 kilometrů.

Erupce trvala osm minut a byla natolik hlasitá, že ji jako vzdálený hřmot popsali i obyvatelé na 800 kilometrů vzdáleném Fidži. Sonický třesk zaslechly podle agentury AP i obyvatelé Aljašky. Vlna cunami způsobená výbuchem zasáhla pobřeží Tongy, Fidži či Americké Samoy, ale i Japonska či Spojených států.

Výbuch sopky zároveň přerušil internetové i telefonické spojení v celé Tonze, a nelze proto jednoduše vyhodnotit škody, které mohl na souostroví napáchat, uvedla Ardernová. S některými pobřežními oblastmi se zatím nelze spojit.

Následků masivního výbuchu se obává i generální tajemník OSN. „Se znepokojením sleduji situaci na Tonze. Úřady OSN v Pacifiku situaci pozorně sledují a jsou připraveny poskytnou pomoc, pokud o to budou požádány," napsal skrze svůj twitterový účet António Gutteres.

Tlaková vlna z erupce u Tongy podle Českého hydrometeorologického ústavu zasáhla i Česko. „Do Prahy dorazila v sobotu večer tlaková vlna způsobená erupcí přibližně 17000 kilometrů vzdáleného vulkánu Hunga Tonga u Nového Zélandu. Tlaková vlna pak v noci přišla ještě z druhé strany delší cestou kolem Zeměkoule. Na záznamu průběhu tlaku je to velmi dobře patrné jako tlakové skoky," vysvětlili odborníci.