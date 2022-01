Oběti abnormálně velkých vln našla na pláži tamní policie. Utonulí zřejmě před svou smrtí neuposlechli varování úřadů a koupali se v oblasti, která byla tou dobou prohlášena za nebezpečnou.

Preventivně bylo uzavřeno více než dvacet peruánských přístavů. Satelitní snímky v pobřežních oblastech severního a středního Peru ukázaly několik zaplavených domů, tsunami však podle Peruánského námořnictva nehrozí.

Sčítání škod po erupci podmořské sopky nedaleko soustroví Tonga komplikuje nefunkční internetové připojení. Následkem výbuchu byl totiž přerušen důležitý podmořský kabel. „Veškeré internetové připojení s Tongou bylo ztraceno v pátek asi v 18:40 místního času,“ řekl ředitel internetových analýz pro síťovou zpravodajskou společnost Kentik Doug Mador. Provozovatel kabelu agentuře AFP sdělil, že výpadek může trvat ještě dva týdny.

Rodiny a přátelé místních po celém světě proto stále trnou strachem. Snaží se se svými nejbližšími zkontaktovat, ale marně. Neví tak nic o případných úmrtích, zraněních a rozsahu škod. Dokonce i vládní weby a další oficiální zdroje zůstaly bez jakýchkoli aktualizací.

Rachel Afeaki-Taumoepeau, která předsedá Novozélandské obchodní radě Tonga doufá, že je většina lidí v bezpečí. Obavy se však vznáší nad těmi, kteří žijí na pobřeží blízko sopky.

Zatím se jí nepodařilo kontaktovat své přátele ani rodinu. „Modlíme se, aby škody byly jen hmotné a hlavně za to, že se lidé stihli včas dostat do vyšších poloh,“ řekla pro ABC.

O své příbuzné se obávají členové tonžských komunit na Novém Zélandu. Tamní církve svolaly hromadné modlitby v metropoli Auckland a dalších městech. „Modlíme se, aby Bůh v této smutné chvíli naší zemi pomohl. Doufáme, že jsou všichni v bezpečí,“ uvedl představitel metodistické církve Wesleyan Church of Tonga Maikeli Atiola pro Radio New Zealand.

Přesto, že země následkem přírodní katastrofy ztratila spojení se světem, na sociálních sítích kolují některá znepokojivá videa z místa neštěstí. Na jednom z nich lze vidět, jak se se před tsunami snaží odjet několik aut, zatímco je vlna dohání.

Tsunami videos out of Tonga ?? this afternoon following the Volcano Eruption. pic.twitter.com/JTIcEdbpGe

Erupce sopky zasáhla i ostatní státy. Sonický třesk byl slyšet až na Aljašce. Upozornění na tsunami byla vydána pro Havaj, Aljašku a tichomořské pobřeží USA.

Nepříjemné pocity zažili i obyvatelé osm set kilometrů vzdáleného Fidži. „Všechno strašne rachotilo, okna i dveře. Stovky lidí vyběhli ze svých domovů. Fidži kvůli popelu ve vzduchu zrušilo všechny lety, část obyvatel byla evakuována,“ popisuje svědkyně pro Guardian.

Situaci bedlivě sledují i z nepříliš vzdálené Austrálie. „Ostrov Tonga je placatý. Místní tedy nemají reálnou šanci se bezpečně evakuovat. Dosud nemáme s ostrovem žádný kontakt,“ popisuje Guardianu krizovou situaci Tonžan žijící v Austrálii.

I can't fathom seeing the #tonga Volcanic eruption in real-time from boat. This is insane.pic.twitter.com/1dXRa0lX25