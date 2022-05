Ruští internetoví trollové sídlící ve staré továrně na zbraně v Petrohradu vyzvali podle výzkumu zaplaceného britskou vládou své následovníky, aby se zaměřili na západní média a politiky. Informuje o tom britský deník The Guardian .

Petrohradská trollí farma je podezřívána z napojení na ruského oligarchu Jevgenije Prigožina, zakladatele výzkumné agentury Internet Research Agency, přezdívané v online prostředí také jako Trollové z Olgina nebo Kremlbots.

Tato skupina se dostala do širšího povědomí před více než čtyřmi lety, kdy vyšlo najevo její ovlivňování prezidentské kampaně v USA. Podle obvinění, vzneseného v únoru 2018 federální Velkou porotou USA, se Internet Research Agency vměšovala do amerických prezidentských voleb a je spolu se dvěma dalšími ruskými organizacemi a 13 ruskými občany stíhána za to, že škodila nebo bránila legální funkci americké vlády.

Napadají diskuse pod účty předních osobností

Ústředí trollí farmy se podle Guardianu nachází údajně v pronajatých prostorách petrohradského strojírenského závodu Arsenal vyrábějícího vojenské vybavení a technologie. Studie tvrdí, že farma se snaží manipulovat ve prospěch režimu ruského prezidenta veřejné mínění na sociálních sítích a také v diskusních vláknech hlavních médií.

Mezi cíle, na něž se zaměřuje, patří účty předních světových lídrů na sociálních sítích. Výzkum konkrétně zmiňuje účet britského premiéra Borise Johnsona, německého kancléře Olafa Scholze a šéfa zahraniční politiky EU Josepa Borrella.

Výzkum dále uvedl, že za rozšiřování prokremelských narativů byli placeni influenceři na sociální síti TikTok. Operativci trollí farmy se také snaží zesilovat viditelnost těch příspěvků legitimních uživatelů sociálních médií, které jsou náhodou v souladu s názorem Kremlu – zřejmě proto, aby se vyhnuli opatřením platforem sociálních médií v boji proti dezinformacím.

Analýza naznačuje, že jednou z hlavních činností trollů je „brigáda“, která má nasměrovat pozornost diskutérů na sociálních sítích a v komentářích novin k preferovaným názorům. Byla také pozorována manipulace s průzkumy veřejného mínění v západních médiích, včetně zkreslení výsledků průzkumu, zda by veřejnost podporovala sankce proti Rusku.

Výzkum zaznamenal aktivity trollů na Twitteru a Facebooku, ale došel ke zjištění, že nejvíce se trollové soustředili na Instagram, Youtube a TikTok. Klíčovou roli v síti má hrát telegramový kanál nazvaný Cyber ​​Front Z, přičemž písmeno Z znamená ruskou podporu válce.

Zdá se, že cílem dezinformační operace byly sociální účty kapel a hudebníků, například skupin Daft Punk a Rammstein nebo mezinárodně proslulých dýdžejů Davida Guetty a Tiesta. Podle výzkumníků se trollové zřejmě poučili z taktiky používané konspiračními teoretiky QAnon a teroristickou organizací Islámský stát.

O trollí farmě výzkum uvádí, že otevřeně rekrutuje a najímá placené pracovníky, jejichž práci ospravedlňuje jako vlasteneckou aktivitu na podporu zvláštní vojenské operace na Ukrajině.

„Nemůžeme dovolit Kremlu a jeho stinným trollím farmám napadat náš online prostor lhaním o Putinově nelegální válce. Vláda Spojeného království upozornila mezinárodní partnery a bude nadále úzce spolupracovat se spojenci a mediálními platformami na tom, aby podkopala ruské informační operace,“ uvedla podle Guardianu britská ministryně zahraničí Liz Trussová.

„Jde o zákeřný pokus Putina a jeho propagandistické mašinérie lhát světu o brutalitě, kterou páchá na ukrajinském lidu. Tyto důkazy nám pomohou účinněji identifikovat a odstraňovat ruské dezinformace a jsou dalším krokem po našem rozhodnutí zabránit komukoli v obchodování s Kremlem ovládanými mediálními prostory Russia Today a Sputnik,“ konstatovala britská tajemnice pro digitál, kulturu, média a sport Nadine Dorriesová. (Šíření ruské státem podporované zpravodajské televize Russia Today a webu Sputnik zakázala kvůli jejich dezinformačnímu obsahu Evropská unie, a to v rámci sankcí za ruskou invazi na Ukrajinu. Následně na to pak televizi odebral vysílací licenci britský mediální regulátor Ofcom, pozn. red.)

Identitu výzkumníků stojících za studií britské ministerstvo zahraničí nezveřejnilo, což zdůvodnilo obavami o jejich bezpečnost při provádění práce kritické vůči režimu ruského prezidenta.