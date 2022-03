Ukrajinský generální štáb uvedl, že poté, co se ruští vojáci stáhli od Hostomelu a Buči západně od Kyjeva, snaží se dostat dále na jih, aby hlavní město zablokovaly ze severu i z jihu. Takto těžkou noc v Buči komentuje místní starosta.

❗️Mayor of #Bucha with comments on the situation after a rough night. A column of enemy fighters was destroyed. pic.twitter.com/EAQLbVY6gD — NEXTA (@nexta_tv) March 4, 2022

Právě o letiště v Hostomelu, jeden z klíčových strategických bodů, se od prvních dnů invaze svádí těžké boje, i nadále však zůstává pod kontrolou ukrajinské armády. Podle tvrzení ukrajinské rozvědky zabili obránci letiště během posledních dvou dnů 50 ruských vojáků a zničili 20 bojových vozidel.

Cílem ruského dělostřelectva je i město Irpiň severně od Kyjeva. Na sociálních sítích se objevilo video, které údajně zachycuje ostřelování jedné civilních budov ve městě.

Ірпінь. Русня в тупу розстрілює житловий будинок. pic.twitter.com/Q7ZuF7MH3Y — Крістофер Нолан. (@pashaniuk77) March 4, 2022

Při ostřelování městečka Markhalivka na okraji Kyjeva zahynulo podle ukrajinských zdravotníků pět lidí, z toho tři děti. „Přibližně v půl čtvrté odpoledne zničilo bombardování rodinné domy. Zahynulo pět lidí včetně tří dětí, jedna žena zřejmě zůstala v troskách. Probíhá záchranná operace,“ uvedla záchranná služba na facebooku.

V Oděské oblasti u měst Černomorsk a Zatoka podle generálního štábu ruské jednotky připravují výsadek. Do oblasti přiletěly nadzvukové bombardéry Suchoj Su-24M. Ukrajinská strana také podle agentury Unian uvádí, že z Oděské oblasti přišly informace o explozích kazetových pum. Stejnou informaci uvedl také šéf NATO Jens Stoltenberg. Použití kazetových bomb dokazují i snímky na sociálních sítích.

#Ахтырка, последствия удара российскими РСЗО по городу (вроде, не "Грады", а "Ураганы") - есть погибшие и тяжелораненые https://t.co/NE5A1MEt1M pic.twitter.com/RWcrvGzqaC — Necro Mancer (@666_mancer) February 25, 2022

Podle ukrajinského námořnictva bylo u osady Zatoka jihozápadně od Oděsy sestřeleno ruské letadlo.

Mariupol zůstává pod ukrajinskou kontrolou, ruské jednotky ale město zřejmě obklíčily, uvádí britské ministerstvo obrany. Civilní infrastruktura ve městě byla podle něj terčem intenzivních ruských úderů.

Poprava ve škole

Ruská okupační vojska před polednem vstoupila na okraj půlmilionového přístavního města Mykolajiv. Podle guvernéra Mykolajivské oblasti Vitalije Kima probíhají boje. „Nepřítel podnikl další pokus proniknout do Mykolajiva. Kolona vjíždí do města. Je nevelká, nesmíme ji nechat projít! Bráníme město,“ uvedl Kim.

Výpad byl nakonec podle okolí prezidenta Zelenského ve městě na pobřeží Černého moře odražen.

Kim také oznámil, že Rusové ve městě Baštanka, nacházejícím se severně od Mykolajivu, vnikli do místní školy a zastřelili ředitele.

Rusko útočilo na jadernou elektrárnu na Ukrajině. Zešíleli, reagovala Drábová

Ukrajinské námořnictvo potopilo svou vlajkovou loď, fregatu Hetman Sahajdačnyj, aby nepadla do rukou nepřítele, který by ji mohl využít pro své cíle, například diverzi. Dnes to oznámil ukrajinský ministr obrany Oleksij Reznikov a mluvčí námořnictva.

Rusko podle náměstkyně ukrajinského ministerstva zahraničí Emine Džaparovové potají pašuje zbraně a munici prostřednictvím aut s červeným křížem. Tedy vozy, které mají vézt pouze zdravotnický a humanitární materiál.

The Russian occupiers continue to grossly violate humanitarian law by transporting weapons in cars with the symbols of the Red Cross.#StandWithUkraine#StopRussianAgression pic.twitter.com/rc2YbcrbG8 — Emine Dzheppar (@EmineDzheppar) March 4, 2022

Útok na český konzulát

Při ruském raketovém útoku byl v úterý poškozen honorární konzulát České republiky v Charkově, oznámil resort zahraničí. Konzul i jeho asistent jsou v pořádku. „Tlaková vlna rozbila okna budovy konzulátu, míra škod uvnitř prostor úřadu není dosud známa," uvedl resort. Česká republika událost odsoudila jako 'neopodstatněný, nevyprovokovaný a podlý čin'. Náměstek ministra zahraničí Aleš Chmelař dnes telefonicky vyjádřil ruskému velvyslanci v ČR Alexandru Zmejevskému ostrý protest proti útoku.

Terčem masivního ostřelování se na Ukrajině stala také osada Boroďanka u Kyjeva. Jak ukazují záběry z dronů, palba zcela zničila část obydlené oblasti.

Rusové ovládli Záporožskou jadernou elektrárnu. Největší jadernou elektrárnu v Evropě začali okupanti ostřelovat už v noci, vzápětí začalo hořet tamní výcvikové středisko a také jeden z reaktorů. Ten byl v té době naštěstí mimo provoz. Areál jaderné elektrárny je aktuálně obsazen vojsky Ruské federace. Personál monitoruje stav energetických bloků a zajišťuje provoz.

Video of the battle from the last night for the #nuclear power plant in #Energodar. pic.twitter.com/hkpPdT3z1B — NEXTA (@nexta_tv) March 4, 2022

Agentura Unian zveřejnila drsné záběry následků bombardování města Černihiv, které se nachází severně od Kyjeva. Letecký útok tam včera zničil několik obytných domů, rakety zasáhly také dvě školy. Počet mrtvých po útoku ruských okupantů podle nejnovějších informací stoupl na 47. Informovala o tom oblastní správa Černihivu.

Upozorňujeme, že následující záběry jsou drastické, ukazují však realitu války a tragické důsledky ruské invaze na ukrajinské civilisty:

33 mrtvých civilistů v Černigově. Pozor: záběry jsou drsné. Zveřejnila agentura Unian. pic.twitter.com/aWxlATKk30 — Martin Dorazín (@mdorazin) March 3, 2022

Portál NEXTA také zveřejnil nahrávku z Ochtyrky. Ruské letectvo tam zničilo teplárnu a elektrárnu.

❗️#Russian fighter jets destroyed a combined heat and power station in #Okthtyrka during an aerial bombardment. pic.twitter.com/1SLEN73mjA — NEXTA (@nexta_tv) March 4, 2022

Obyvatelé Melitopolu na jihu Ukrajiny dnes vyšli do ulic s ukrajinskými vlajkami na protest proti ruské invazi. Melitopol se nachází severně od Krymu a byl dobyt před týdnem.

People of #Melitopol take to the streets again to protest against the invaders pic.twitter.com/M4R456H7pS — Balki Begum Bayhan ?? (@bbbayh) March 4, 2022

Podle ukrajinského ministerstva vnitra ruské jednotky ovládají chersonský rozhlasový a televizní vysílač. Varovalo, že tuto infrastrukturu využijí k "šíření nepravdivých zpráv, dezinformací a propagandy". Resort také obvinil ruskou stranu, že neumožňuje vznik humanitárního koridoru a dále tak zhoršuje situaci ve městě.

Znásilnění v Chersonu

CNN odpoledne přišla s informací, že se na Ukrajině mohly objevit první případy znásilnění žen ruskými vojáky. Pro televizi to uvedla obyvatelka Chersonu Svitlana Zorina. Cherson je první větší město, které je nyní plně v rukou ruské armády.

„Naším odporem je v tuto chvíli zůstat doma a postarat se o sebe, protože se bojíme. Rusové už začali znásilňovat naše ženy. Od osoby, kterou osobně znám, jsem se dozvěděla, že byla ve městě znásilněna sedmnáctiletá dívka. Poté ji útočníci zabili. Bojíme se, ale nevzdáme se,“ uvedla v rozhovoru pro CNN.

“They already started to rape our women. There was information from people that I personally know, that 17-year-old girl, it happened to her and then they killed her. So we are terrified and scared, but we are not going to give up.”



-shares Svetlana Zorina, stuck in Kherson pic.twitter.com/cVfwjFrVxV — Nora Neus (@noraneus) March 4, 2022

O případech znásilnění na dobytém území informují i další média. Například web rubryka.com uvádí, že bylo ruskými okupanty znásilněno jedenáct žen. Šest z nich údajně sexuální napadení nepřežilo.

Podle bývalého novináře Franaka Viačorky partyzáni v Bělorusku narušili převoz ruské techniky na Ukrajinu. „Stalo se to poblíž Svjatlahorsku v běloruském regionu Gomel, partyzáni zničili zařízení na železnici, aby stopli transport ruských vozů a tanků na Ukrajinu," popsal na svém twitterovém účtu.

Near Svietlahorsk, the Gomel region of Belarus, the partizans have burned the railway equipment to interrupt the transport of the Russian vehicles and tanks to Ukraine. pic.twitter.com/P2JJHRUv8H — Franak Viačorka (@franakviacorka) March 4, 2022

Ukrajinská armáda aktualizovala počty ztrát ruských okupantů. Při invazi na Ukrajinu mělo od čtvrtka zemřít 9166 vojáků, Ukrajinci dále zneškodnili 251 tanků, 939 obrněnců, 105 dělostřeleckých systémů, 33 letadel, 37 vrtulníků a 404 vozidel.

Civilní oběti

Úřad OSN pro lidská práva v pátek odpoledne navýšil potvrzený počet obětí mezi civilisty na 331. Mezi mrtvými je také 19 dětí. Komisaři navíc upozorňují, že skutečný počet civilních obětí ruské invaze na Ukrajinu bude pravděpodobně daleko vyšší, než dosavadní oficiální statistiky.

Většina obětí přišla podle OSN o život při bombardování a raketových útocích.