Mluvím rusky, a je to vzhledem k systému výuky cizích jazyků v mém mládí za Husákovy normalizace stále můj nejlepší cizí jazyk, byť ty další ho už dohání. Ukrajinsky rozumím, ale plete se mi do ní ještě polština a slovenština, ke kterým má ukrajinština také blízko, takže s jistotou umím říct jen pár základních frází. Ale rusky, jazykem agresorů, jsem se první hodiny na Ukrajině neodvážil ani ceknout. Jenže brzy jsem zjistil, že to tak vůbec není.

Na Ukrajině se i dnes za ruské agrese normálně mluví rusky. Protože pro většinu Ukrajinců nejde o ukrajinsko-ruskou válku. „V Charkově, na Donbase, v Mariupolu, tam všude Putin vraždí Ukrajince i ukrajinské Rusy. Bomba ani kulka ze samopalu se neptá, jakou máš národnost,“ říká mi v Užhorodu Volodymyr, sám poloviční ukrajinský Rus. „Putin chce zničit Ukrajinu, protože je demokratická a chce do Evropské unie a NATO, ne proto, že je ukrajinská.“

V podstatě každý Ukrajinec mluví stále ukrajinsky i rusky a většina dokonce plynule přechází z jednoho jazyka do druhého a rusky mluví naprosto dokonale, bez jakéhokoli akcentu. „Do Kyjeva uteklo před Putinem spousta Rusů, našli tam svobodu, která už v Rusku zmizela,“ říká mi Elena, které se podařilo uprchnout z válčícího Kyjeva. „Nebojujeme proti Rusům, ale proti Putinovi a jeho režimu,“ dodává.

I v dnešní Ukrajině je to prostě tak, že když se sejdou Ukrajinci a někdo je mezi nimi z převážně rusky mluvícího východu, tak se mezi sebou baví rusky. A nikomu to nepřijde ani divné, ani proti srsti. Takhle to ostatně dopadlo i v užhorodském hostelu Kanadu, když se večer navařilo pro všechny a rozlila se vodka. Nejednou, aniž někdo něco řekl, se přešlo z ukrajinštiny na ruštinu a občas zase zpátky. A přípitku "Putin na chuj" rozuměli všichni.

Ruská armáda bombarduje Rusy

Pokud by někomu přišlo, že to tak není, důkazy podává sám Putin a ruská armáda. Ta se chová v Charkově, který je největším převážně ruskojazyčným městem Ukrajiny, brutálněji než dosud kdekoli jinde na Ukrajině. Bombarduje a z děl, tanků i z raketometů ostřeluje a likviduje centrum města, včetně takových míst, jako je zdejší opera, sídlo administrace, nemocnice, o bytových domech na sídlištích nemluvě.

„Když vidím, co se děje ve městě, kde jsem vyrostl, stydím se za to, že jsem se narodil jako Rus. Putin je zločinec,“ říká sedmnáctiletý Denis, který se s rodiči teprve loni přestěhoval s rodiči z Charkova do Kyjeva a teď v Zakarpatí vyčkává. Bojí se, že se do Charkova, pokud ho Putinova vojska dobudou, už nikdy nebude moci podívat.

V azovském přístavu Mariupol, kde žije už staletí silná řecká menšina, už ruská armáda zabila i mnoho ukrajinských Řeků. Aténská vláda už protestovala. „Při ruských náletech poblíž Mariupolu bylo dnes zabito deset nevinných civilistů řeckého původu," napsal na twitter řecký premiér Kyriakos Mitsotakis. „Zastavte okamžite bombardování!“ Marně, Rusové město obklíčili a systematicky ostřelují a pokoušejí se ho dobýt. Bez ohledu na to, že až dosud mělo Rusko v Řecku mnoho sympatizantů a mnozí Řekové se na Moskvu dívali téměř jako na spojence.

Ukrajinští Rusové brání Ukrajinu

„Tuto válku vede Putin ne za záchranu ukrajinských Rusů, jak tvrdí ruská válečná propaganda, ale také proti nim. Zabíjí Rusy na Ukrajině stejně jako Ukrajince a je mu to jedno. Chce dobýt území a zničit Ukrajinu, protože je to demokratický stát, který chce na Západ, do Evropské unie a NATO,“ uvedla v České televizi ukrajinistka Lenka Víchová.

„Ano, vracím se zpátky a půjdu bojovat za Ukrajinu,“ říká mi třicátník Viktor, který se na hraničním přechodu mezi Ukrajinou a Slovenskem právě rozloučil se ženou a dvěma malými dcerami. „Jsem ukrajinský Rus, mluvím hlavně rusky, ale Putina a jeho režim za to, co udělali, nenávidím stejně jako Ukrajinci. Ukrajina je má vlast a Putin ji napadl a chce ji zničit. Udělám všechno, abych mu v tom zabránil,“ říká pár vteřin po rozloučení se zbytkem rodiny. „Sláva Ukrajině,“ dodá. Ukrajinsky.

Luboš Palata, zkušený novinář a komentátor s více než třicetiletou praxí v zahraničním zpravodajství. Jako reportér se mimo jiné zúčastnil válek v bývalé Jugoslávii, v Iráku a opakovaně navštívil i Donbas.