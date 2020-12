Stal se nejslavnějším indiánským náčelníkem a nejvýznamnějším sjednotitelem indiánských kmenů v druhé polovině 19. století. Jeho úsilí o vytvoření vlastní svobodné indiánské země však bohužel nedošlo naplnění. Před 130 lety ukončila život Sedícího býka rána zezadu, kterou na něj vypálil jiný Indián.

Sedící býk v náčelnické čelence na snímku z roku 1885 | Foto: Wikimedia Commons, U.S. National Archives and Records Administration, volné dílo

Bylo 15. prosince 1890 a do chýše slavného vítěze od Little Big Hornu, siouxského či dakotského náčelníka Sedícího býka, vstoupilo několik příslušníků indiánské policie. Tato složka „indiánské samosprávy“ byla ustavena poté, co se po celých Spojených státech podařilo konečně zlomit indiánský odpor a nahnat Indiány až na nepoddajné Apače do rezervací. V těch neměla udržovat pořádek armáda, ale sami Indiáni, tedy ti, kteří byli ochotni dát se do služeb americké vlády, obléci si stejnokroj a hlídat své někdejší soukmenovce, aby rezervaci neopouštěli.