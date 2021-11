Okresní soud ve Weidenu nedaleko českých hranic poslal na tři roky za mříže 31letého muže, který brutálním způsobem týral zvířata. Zároveň mu zakázal jejich chov. Muž na jaře roku 2020 sadisticky mučil a zabíjel krysy a natáčel si to na mobilní telefon. Informoval o tom německý tisk.

Ilustrační snímek | Foto: Shutterstock

Muž si ve zverimexu pořídil 18 krys a bavil se jejich utrpením. Mimo jiné usmažil na pánvi živou krysu a okomentoval to slovy „křupavý steak, čerstvější už nebude“, jak uvádí Neue Tag. Podle agentury DPA dal také čtyři krysy dal do mikrovlnky, kde v panice poskakovaly, než asi po 20 sekundách v agónii zemřely. Další krysu polil tekutinou do zapalovače a zapálil ji.