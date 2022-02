Geopolitická situace na východě Evropy se zřejmě už brzy změní v ruský neprospěch. I když vstup Ukrajiny do NATO nepřichází v nejbližší době v úvahu, přesto by se Kyjev mohl stát součástí takové obranné dohody, která by ruského agresora spolehlivě odradila. Podle BBC má být už tento týden oznámen polsko-britsko-ukrajinský pakt, který by mohl dát Ukrajině bezpečnostní záruky pomoci v případě napadení ze strany Ruska.