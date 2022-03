Podle představitele ukrajinské prezidentské kanceláře Podoljaka obě delegace po jednání zamířily do svých hlavních měst, aby tam projednaly výsledky rozhovorů. Obě strany "určily řadu prioritních témat, u nichž navrhly určitá rozhodnutí", píše agentura Unian. Podle agentury Reuters Podoljak hodnotil jednání jako složitá a řekl, že ruská strana je stále extrémně zaujatá.

"Rozhovory jsou těžké. Pravda, už bez nějakých závazných ultimát. Ruská strana bohužel stále krajně neobjektivně nahlíží na destruktivní procesy, které započala," napsal poradce Podoljak na twitteru.

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov podle ruskojazyčné BBC později uvedl, že Medinskij pravděpodobně ještě dnes podá zprávu o jednání ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi.

Zdroj: DeníkKlíčovým požadavkem Kyjeva je okamžité příměří a stažení ruských vojsk z ukrajinského území. Uvedla to ukrajinská média s odvoláním na komuniké ukrajinské prezidentské kanceláře poté, co ukrajinská delegace dorazila na místo. Kreml se před jednáním zdržel oznámení ruských požadavků. Dříve za cíle své vojenské operace označil demilitarizaci Ukrajiny a očištění země od "neonacistů".

Šéf ruské delegace Medinskij novinářům řekl, že každá hodina konfliktu znamená mrtvé ukrajinské občany a vojáky. Proto je podle něj třeba co nejrychleji dospět k dohodám. "Ale tyto dohody nepochybně musí být v zájmu obou stran," prohlásil podle záběrů na sociálních sítích.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v neděli poznamenal, že příliš nevěří v úspěch jednání s Rusy, ale že je třeba pokusit se využít i té nejmenší šance.

The delegates arrived at the negotiating venue by helicopter. pic.twitter.com/jumBclmFwf

V ukrajinské delegaci je ministr obrany Oleksij Reznikov, prezidentův představitel Mychajlo Podoljak, předseda poslaneckého klubu vládní strany Sluha národa David Arachamija, vedoucí ukrajinské delegace v třístranné kontaktní skupině (Ukrajina, Rusko, OBSE) Andrij Kostin, poslanec Rustem Umerov a náměstek ministra zahraničí Mykola Točyckyj, napsala ukrajinská agentura Unian.

V ruské delegaci, kterou vede exministr kultury a poradce Kremlu Medinskij, jsou náměstci ministrů obrany a zahraničí, ruský velvyslanec v Bělorusku Boris Gryzlov a předseda zahraničního výboru ruské sněmovny Leonid Sluckij.

Rozhovory měly začít v neděli, ale ukrajinská delegace měla problém dorazit na místo jednání. BBC s odvoláním na mluvčí vládní strany Sluha národa uvedla, že ukrajinská delegace na jednání nakonec přiletěla polským vrtulníkem. Vlastní start rozhovorů pak provázelo další čekání i protichůdné zprávy, zda rozhovory již skutečně začaly, anebo ještě nikoli.

Ready, set, GO - negotiations starting in 3-2-1. I’m already grateful that the guns are relatively silent for the time the politicians will talk. pic.twitter.com/uirjiGEqa2