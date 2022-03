Podle AP je zvýšena radiace, bezpečnost je však podle ředitele elektrárny zajištěna.

Mezinárodní agentura pro atomovou energii spustila kvůli situaci v jaderné elektrárně pohotovostní režim odezvy 24/7 Incident and Emergency Centre.

Bojovalo se i u Kyjeva, který ruským armádám vzdoruje. Letecké snímky ukazují zničené domy a vojenské vybavení jižně od letiště Antonov v Hostomelu na okraji Kyjeva. „Není jasné, které straně zničené vybavení patří,“ upozorňuje ukrajinská televize Nexta.

Destroyed military equipment and houses south of Antonov airport in #Hostomel



The satellite image was published by #Axios, but it is impossible to determine the side of the war the equipment belongs to. pic.twitter.com/YLDuxf3RRJ — NEXTA (@nexta_tv) March 3, 2022

Ukrajinci ve čtvrtek večer oznámili, že se jim podařilo zničit v Hostomelu deset obrněnců elitních ruských výsadkářů. Během dne mělo být zničeno dvacet takových vozidel. Bitva o město dál pokračuje. V Kyjevské oblasti od začátku války ruské výsadkové jednotky zatím všechny bitvy prohrály. Armáda také vyvěsila ukrajinskou vlajku v nedalekém městě Bucza.

‼️#працюєГУР?

?Спецпризначенці Головного управління розвідки МО України знищили у Гостомелі ще 10 ворожих БМД



Триває бій за контроль над містом Гостомель. В районі місцевого склозаводу станом на 18.30 вже знищено 10 бойових машин десанту ворога. 1/2 pic.twitter.com/6pGO1NFcRH — Defence intelligence of Ukraine (@DI_Ukraine) March 3, 2022

Kyjevem ve čtvrtek v noci opět zněly sirény. Na budovách kyjevských ambasád se navíc objevily značky podobné těm, které používá ruská armáda k definování cílů útoku. Informoval o tom web Ukrajinská Pravda s odvoláním na Mattiho Maasikase, vedoucího delegace Evropské unie na Ukrajině. Symboly připomínající střelecké terče se údajně objevily na „více než jedné diplomatické budově v Kyjevě“.

More "diplomatic casualties" to come? Markers like these found on more than one diplomatic mission's building in Kyiv. pic.twitter.com/Axcqgr6ZX5 — Matti Maasikas (@MattiMaasikas) March 3, 2022

Maasikas podotkl, že se podobné značky mohou používat například při rekonstrukcích budov, čtverce se však podle něj všechny objevily ve stejnou dobu a teprve v posledním dni.

Pod těžkou palbou se ocitla osada Boroďanka v Kyjevské oblasti. Na snímcích lze vidět zcela zdevastované obytné domy.

Rusové dobyli Cherson

Ukrajinská vláda ve čtvrtek ráno poprvé oficiálně přiznala, že ruští vojáci obsadili město Cherson na jihu země. Jde tak o vůbec první větší město, které se invazní armádě podařilo dobýt. Cherson leží v místě, kde se řeka Dněpr vlévá do Černého moře a je tak důležitým strategickým bodem.

Zástupci ruské armády podle agentury UNIAN ve středu jednali se členy Chersonského zastupitelstva. Okupanti nařídili obyvatelům města nevycházet do ulic mezi 20. hodinou večer a 6. hodinou ráno, chodit nejvýše po dvou a zastavit na první výzvu hlídky. Osobní automobily smějí po městě jezdit jen minimální rychlostí a řidiči musí být kdykoli připraveni na kontrolu. Do města smějí přijíždět jen zásobovací vozidla s potravinami a léky.

Putin tvrdí, že osvobozuje Rusy. Ale vraždí je stejně jako Ukrajince

„Kandidoval jsem, abych obnovil infrastrukturu, investoval, stavěl domy, silnice, parky. Ve výsledku sháním speciální pytle na mrtvá těla a volám do světa po vytvoření zeleného koridoru a přemýšlím, jak obnovím město poté co se s ním vypořádaly tanky a obrněná vozidla,“ napsal na facebooku starosta města Igor Kolykhajev.

Situace v Mariupolu je kritická

Prakticky neustálé boje probíhají také v Mariupolu na pobřeží Černého moře. „Nemůžeme se ani postarat o raněné v bytech a na ulicích, protože bombardování nepřestává. Mluvčí proruských separatistů dnes uvedl, že podniknou na město další útoky, pokud se ukrajinské jednotky nevzdají,“ řekl podle polského deníku Gazeta Wyborcza starosta města.

„Žádáme o pomoc, vojenskou pomoc. Naše jednotky jsou statečné, ale jsou obklopeny ruskou armádou, která má daleko více mužů,“ řekl místostarosta města Sergej Orlove pro americkou CNN. „Ničí naše město všemi zbraněmi, od dělostřelectva až po rakety.“

Heartbreaking ? Father cries on his son's lifeless body in Mariupol. This city is under continuous firing for three days already. How many kids should die so the world acts? Stop #TerroRussia #ProtectUАSky

Credits @EMaloletka pic.twitter.com/C1zgOvgdEc — Daria Kaleniuk (@dkaleniuk) March 3, 2022

U Mariupolu se ruské jednotky také snaží zmocnit pobřeží Azovského moře, a spojit tak Krym s Donbasem po souši. Během bojů na místě měl zemřít první ruský generál, Andrej Suchowiecki.

Město je podle Orlova v kritické situaci. „V celém městě nemáme elektřinu, nemáme zásoby vody, nemáme vytápění, nemáme hygienické prostředky,“ řekl.

Boje napříč zemí

K největšímu ukrajinskému přístavu Oděse se podle místních úřadů blíží čtyři velké výsadkové lodě ruské invazní armády, podporované dalšími menšími plavidly. „Naše armáda je na střet s Rusy připravena,“ uvedla ukrajinská strana.

Další ruské výsadkové lodě údajně čekají u západního pobřeží Krymu. Podle deníku Gazeta Wyborcza jich je přibližně osm a převážet mají vojáky a vojenské vybavení.

Video from western Crimea showing much of Russia's naval grouping in the Black Sea. I count the Pyotr Morgunov Project 11711, two Project 1171, and 5(?) Project 775 large landing ships.https://t.co/3KXaclFHIc pic.twitter.com/Pa5OBqvFOf — Rob Lee (@RALee85) March 3, 2022

Ukrajinské služby informují, že ve čtvrtek Rusové stříleli na vesnici Bilenke, která se nachází u Černého moře nedaleko Oděsy. Jedna osoba byla zabita a další zraněna. Místní úřady rozhodly o evakuaci 330 vesničanů kvůli riziku požáru.

Ukrajinská televize Nexta zveřejnila video ze zhruba šedesátitisícového města Irpien v Kyjevské oblasti, kde ve středu probíhaly boje. Na záběrech jsou vidět hrozivé následky střetů a rozbořené budovy.

Terčem raketového útoku se ve čtvrtek ráno stalo město Sumy, hlavní město Sumské oblasti na severovýchodě země. „Probudili jsme se do mohutného ostřelování naší 27. dělostřelecké brigády, vojenské fakulty Sumské státní univerzity a jednotek kadetů,“ uvedl na sociální síti Telegram velitel místní vojenské správy Dmitryj Živitskyj. Pět lidí skončilo v nemocnici.

Ukrajinská armáda od začátku války provedla podle agentury UNIAN zhruba 50 přesných útoků na ruské vojenské vybavení za pomoci raket Alder. „Od prvního dne války provedly ozbrojené síly Ukrajiny asi 50 přesných raketových útoků pomocí střel R624 Alder,“ cituje agentura zprávu úřadů. Zničeny byly systémy protivzdušné obrany, obrněná vozidla i mobilní velitelství.

Věděla Čína o invazi? Měla žádat Rusko, aby počkalo až po konci olympiády

Při ostřelování ukrajinského černomořského přístavu Olvia zahynul bangladéšský námořník. Jeho loď podle bangladéšské státní lodní společnosti zasáhla během útoku raketa nebo bomba. Nákladní loď Banglar Samriddhi dorazila k ukrajinskému pobřeží den před začátkem invaze a od té doby neměla možnost odplout. Zbývajících 28 členů posádky je podle polského deníku Gazeta Wyborcza v bezpečí.

Rusové zaútočili také na vesnici Jakovivka v Charkovské oblasti. „Bomby zničily 30 rodinných domů, stejně tak automobily a farmářská stavení. Sedm lidí bylo zraněno, deset zachráněno z trosek. Bohužel, tři naši obyvatelé zahynuli,“ uvedly na twitteru ukrajinské bezpečností složky. „Nepřítel má takový strach z obyčejných ukrajinských rolníků, že cynicky ničí celé vesnice.“

Obavy z ruských vojáků přitom nepanují jen v místech bojů, ale také v oblastech, kudy projíždí vojenský konvoj invazní armády. „Vesnice a města, kde se ruské jednotky zastaví, se okamžitě stávají terčem rabování, ničení a vraždění. Potřebujeme humanitární koridory - jídlo, léky, sanitky, evakuaci dětí. Očekáváme aktivní pomoc mezinárodních organizací, dost bylo slov,“ napsal poradce prezidenta Volodymyra Zelenského Mykhailo Podolak.

Rusové podle ukrajinské televze Nexta zneužívají označení vozidel symbolem červeného kříže na bílém poli. Vozidla, která mají sloužit zdravotníkům, používají k převážení munice. Dokazovat to má video, které televize zveřejnila na sociálních sítích.

Situaci na Ukrajině sledují také západní zpravodajské služby. Podle britského ministerstva obrany postoupily ruské jednotky za poslední tři dny jen minimálně. Důvodem jsou podle něj tuhý odpor Ukrajinců i potíže se zásobováním.

Šéf ukrajinské státní společnosti Energoatom Petro Kotin ve čtvrtek uvedl, že se Rusům nepodařilo zmocnit jaderné elektrárny Záporoží, která je největší v Evropě. „Dnes ruští vojáci přišli vyjednávat s vedením města. Řekli nám, že je jejich velitelé pověřili obsazením města Enerhodar,“ uvedl. Podle jeho slov měli Rusové prohlásit, že jim stačí vstoupit do města, vyfotit se u jaderné elekrárny a poslat zprávu na velení.

Podle reportérů Reuters nicméně v noci ruské okupační jednotky vstoupily do města. Vojenský konvoj vzápětí zamířil směrem k jaderné elektrárně, odkud jsou nyní slyšet výstřely. Potvrzují to i slova starosty a videa na sociálních sítích.

all hell breaks loose next to europe's largest nuclear plant in enerhodar in southern ukraine. nuclear annihilation is much closer than you think guys #NoFlyZoneOverUkraine pic.twitter.com/vcedGqG3nI — maksym.eristavi ???️‍? (@MaximEristavi) March 3, 2022

Tři desítky obětí v Černihivu

Pod těžkou raketovou palbou je od dnešního rána také město Černihiv, nacházející se na sever od Kyjeva. Letecký útok zničil už několik obytných domů, hoří celý obchodní dům a rakety zasáhly také dvě školy.

Video verified by The New York Times shows the bombardment of Chernihiv, Ukraine, on Thursday. As smoke cleared from the attack — which hit near apartments, pharmacies and a hospital — people are seen running in the street.https://t.co/J1MhFcNCnm pic.twitter.com/S2l2MBkxaF — The New York Times (@nytimes) March 3, 2022

⚡️Russian forces strike at residential buildings in central Chernihiv.



According to the Northern Territorial Defense Forces, there is no military infrastructure in the nearby area, only several schools, kindergartens, and a hospital.



Photo: Northern Territorial Defense Forces. pic.twitter.com/Dm8edPWwlA — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 3, 2022

Po náletu ruské stíhačky na obydlenou oblast úřady v Černihivu po šesté večer hlásí třiatřicet mrtvých a osmnáct zraněných civilistů. Tragická statistika přitom může ještě narůstat, záchranné práce nejsou u konce.

Унаслідок авіаударів російської авіації по Чернігову станом на 18:20 з-під завалів вилучили тіла 33 загиблих людей та 18 травмованих, повідомляє ДСНС pic.twitter.com/xaSvD5Efa9 — hromadske (@HromadskeUA) March 3, 2022

Ve městě Ochtyrka, v němž před dvěma dny ruské dělostřelectvo zabilo sedmdesát ukrajinských vojáků, zasáhla bomba tepelnou elektrárnu, Rusové na komplex dále útočí. Podle starosty města je pod útokem i místní nádraží.

Plány invaze

Ruský prezident Vladimir Putin pravděpodobně očekával, že se mu podaří dobýt Ukrajinu do 3. března. Vyplývá to podle ukrajinské agentury UNIAN z výslechu jednoho ze zajatých ruských vojáků.

„Ukrajinská armáda zajala ruského okupanta Dmitryje Šiškanova, zástupce velitele vojenské jednotky 12676,“ píše UNIAN. Ruský voják během výslechu uvedl, že ruským jednotkám byl přislíben návrat z Ukrajiny 2. nebo 3. března.

Zdroj: Youtube

Rusko podle jednoho z vojenských představitelů Severoatlantické aliance, kterého americká televize CNN nejmenovala, mění strategii a namísto obléhání měst volí přímější postup. „Více se soustředí na snahu proniknout do nich,“ řekl CNN. „Vedlejším efektem bude silnější ostřelování.“

Změnu podle něj způsobily potíže, kterým ruská armáda na Ukrajině čelí, především problémy se zásobováním. „Je to celý logistický řetězec, který z nějakého důvodu nefunguje. To co jsme zatím viděli je opravdu špatná taktika smíchaná se špatnou přípravou a upadající morálkou. Nemají jídlo, dochází jim palivo i součástky,“ řekl CNN zdroj z řad NATO.

Ztráty a válečné zločiny

Ukrajinská armáda vydala aktualizovaný odhad ztrát na straně invazní armády Ruské federace. Podle jejích informací padlo v bojích 5840 ruských vojáků a zničeno bylo 30 letadel, 31 vrtulníků, 211 tanků, 862 obrněných vozidel, 85 mobilních dělostřeleckých systémů, devět mobilních protileteckých systémů, 40 raketometů, 60 cisteren, tři bezpilotní letouny, dvě lodě a 355 dalších vozidel.

VIDEO: Už nikdy nebudete mít sex! Ukrajinka použila proti vojákovi černou magii

Značně rozdílné informace se objevují v souvislosti s počtem civilních obětí. Zatímco Organizace spojených národů hovoří o zhruba 200 obětí, některé zdroje z ukrajinské strany zmiňují až dva tisíce mrtvých. Není přitom jasné, který údaj se více blíží skutečnosti.

Ruský prezident Vladimir Putin ve čtvrtek obvinil ukrajinské síly, že používají vlastní civilní obyvatelstvo jako živé štíty, uvedla ruská agentura TASS.

Lidskoprávní organizace Amnesty International dnes zveřejnila zprávu, podle které zaznamenala 28. února tři útoky na Charkov, při kterých zahynulo nejméně devět civilistů včetně dětí. Odborníci organizace to považují za válečný zločin.

At approximately 12:30 local time, an apparent indiscriminate attack in North #Kharkiv killed at least 4 civilians, including a child and 3 people collecting drinking water. At least 16 more people were injured. Our 3D model is based on verified videos and witness testimonies. pic.twitter.com/fvWNewKleO — Amnesty International (@amnesty) March 3, 2022

Mezinárodní trestní soud v Haagu zahájil vyšetřování ruské invaze na Ukrajinu. Žalobce Karim Khan uvedl, že vyšetřování se bude týkat událostí od roku 2013 až do současnosti. „Náš úřad došel k závěru, že existuje důvodné podezření, že byly spáchány zločiny, které spadají do jurisdikce Mezinárodního trestního soudu a identifikoval potenciální případy, kterými je možné se zabývat,“ uvedl.

Khan zároveň všechny zúčastněné strany vyzval, aby se řídily mezinárodními humanitárními zákony.