„Největším ohniskem bojů je Cherson. Dalším pak severozápadní směr od Kyjeva. Tam se nepřítel snaží přeskupit a my ho mohutně ostřelujeme dělostřelectvem,“ citovala agentura Unian Oleksije Arestovyče z ukrajinské prezidentské kanceláře.

Ruské útoky přicházejí podle generálního štábu ukrajinské armády ze všech směrů. „Tváří v tvář neschopnosti postupovat vpřed sahají ruské jednotky k raketovým útokům a bombardování, aby zastrašily civilisty,“ píše podle polského deníku Gazeta Wyborcza armáda v úterním prohlášení.

Za hlavu Putina milion dolarů

Rusko bude ve čtvrtek s Ukrajinou jednat i o případném příměří, uvedl ve středu podle agentury AFP ruský vyjednavač Vladimir Medinskij. Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov prohlásil, že se Západ pokusil Rusko do zbytečného konfliktu na Ukrajině sám zatáhnout. „Nevylučuji, že někdo chtěl, aby Rusko zabředlo do Západem uměle vytvořeného konfliktu na Ukrajině. Západní političtí analytici nyní píší, že to umožní rozvázat Američanům ruce a pracovat na zadržování Číny,” uvedl šéf ruské diplomacie.

Ruský podnikatel Alex Konanykhin v příspěvku, který tento týden zveřejnil na sociálních sítích, nabídl odměnu milion dolarů za zatčení ruského prezidenta Vladimira Putina. „Slibuji, že peníze zaplatím důstojníkům, kteří v souladu se svou ústavní povinností zatknou Putina jako válečného zločince. Putin není ruský prezident, protože se dostal k moci vyhazováním domů do povětří a vražděním svých odpůrců," napsal.

Bombardování Kyjeva

Ruská vojska stále agresivněji útočí na ukrajinskou metropoli Kyjev raketami a dělostřelectvem, počet střel mířících na město se zvyšuje, řekl dnes médiím nejmenovaný vysoce postavený americký bezpečnostní činitel. Rusko podle něj na Ukrajinu vypálilo od začátku invaze 450 raket.

U hlavního nádraží v metropoli se ve středu večer ozval silný výbuch. Poradce ukrajinského ministerstva vnitra Anton Heraščenko později uvedl, že exploze byla důsledkem sestřelení ruské rakety protivzdušnou obranou. Z budovy se nyní evakuují tisíce žen a dětí, informovaly ukrajinské železniční dráhy.

Letecké útoky v Kyjevě už dříve zasáhly také památník masakru v Babím Jaru, při kterém za druhé světové války nacistické eskadry smrti Einsatzgruppen postřílely desítky tisíc Židů. Památník se nachází nedaleko televizního vysílače, který byl v úterý cílem ostřelování.

Šok pro Slováky. Mezi uprchlíky z Ukrajiny jsou i ukrajinští Romové

„Putin se snaží hovořit o genocidě, aby omluvil nelegální invazi na území suverénního státu. Je symbolické, že zahájí útok na Kyjev bombardováním Babího Jaru, místa největšího nacistického masakru. Připomínáme ruskému vedení, že Kyjev, Charkov, Cherson, Mariupol a další byly naposledy bombardovány nacistickým Německem za druhé světové války. Teď hoří pod náporem Putinovy armády pod lživou a nehoráznou záminkou ‚denacifikace‘ Ukrajiny,“ řekl Natan Šaranskyj ze správní rady památníku

Ukrajinským bezpečnostním složkám se podle tajemníka bezpečnostní rady Oleksije Danilova podařilo zlikvidovat elitní bojovníky čečenského vůdce vůdce Ramzana Kadyrova. Ti podle Danilova plánovali vraždu prezidenta Volodymyra Zelenského.

Policistům se zase podařilo dopadnout skupinu ruských sabotérů, kteří pronikli do kyjevského metra. Zadrženo bylo pět lidí. Jeden z nich měl podle polského deníku Gazeta Wyborcza u sebe munici ukrytou v plyšovém medvídkovi, další pak předával ruským vojákům informace o pohybu ukrajinských vojsk.

Ostřelování letiště v Oděse

Doslova v město duchů se proměnila Oděsa, třetí největší ukrajinské město ležící na jižním pobřeží země. Ulice jsou přehrazené pytli s pískem a připravené na boj. Obyvatelé města se již několik dní připravují na možné vylodění ruských jednotek.

The occupants began shelling #Odesa. An explosion was detected near the airport. pic.twitter.com/KXen4jMBOi — NEXTA (@nexta_tv) March 2, 2022

Ve středu ráno zahájili Rusové ostřelování města. První výbuchy byly zaznamenány v blízkosti letiště. Nedaleko pobřeží byla navíc spatřena ruská válečná loď, uvedl šéf sociálního odboru Oděské oblasti Sergej Barcuk.

Střety v Charkově

Ruští vojáci v noci provedli vzdušný výsadek v Charkově, kde zaútočili na vojenskou nemocnici. Na místě i v pět hodin ráno stále probíhaly boje a podle ukrajinské televize Nexta nebyly na straně obránců zaznamenány žádné ztráty.

Krátce před sedmou hodinou ráno pak velitel Charkovské policie Volodymyr Tymoško oznámil, že se Ukrajincům podařilo útok na nemocnici odrazit. Podle Tymoška nezemřel při bojích žádný ukrajinský voják.

Charkov byl v noci také cílem ostřelování. Ukrajinská televize Nexta zveřejnila záběry civilistů v poničených ulicích města.

⚡️This is how #Kharkiv looks in the morning after a hard night under the massive shelling of #Putin's occupiers. pic.twitter.com/pcIkE4rx7s — NEXTA (@nexta_tv) March 2, 2022

Cílem ruského útoku byla také budova charkovské policie. Ta byla bombardováním výrazně poškozena. Poradce ukrajinského ministra vnitra Anton Geraščenko na sociálních sítích zveřejnil video, které zachycuje budovu v plamenech a hroutící se střechu.

Anton #Gerashchenko, an advisor to the head of #Ukraine's Ministry of Internal Affairs, published footage in which, according to his information, the building of the regional police department in #Kharkiv is being attacked. pic.twitter.com/pH10cb6rpH — NEXTA (@nexta_tv) March 2, 2022

Ruské rakety zasáhly obytné oblasti i administrativní budovy. Podle guvernéra Charkovské oblasti Olega Synegubova zahynulo v Charkově za posledních 24 hodin nejméně 21 lidí a dalších 112 bylo zraněno.

Ostřelování města pokračuje i během středečního dne. Ruské rakety zasáhly i budovy charkovské radnice či školy. Lidé využívají jako protiletecké kryty stanice metra, nově navíc radnice zpřístupnila i samotné tunely.

#Харків тоннели метро открыты для пешиходов pic.twitter.com/2E2zx2ZubZ — Ukraine operative information (@free_esports) March 2, 2022

Charkov je částečně obklíčen ruskými jednotkami. Technici se snaží o obnovení dodávek elektřiny a tepla. Starosta města Igor Terekhov uvedl, že situace je navzdory těžkému bombardování a rozsáhlým škodám pod kontrolou. „Poskytujeme jídlo obyvatelům i lidem mimo město,“ uvedl.

Těsně před půlnocí pak v Charkovské oblasti provedli Rusové masivní nálet. Podle deníku Gazeta Wyborcza při něm zahynuli nejméně tři lidé.

Boje v dalších částech země

Ruská armáda v noci ostřelovala město Žytomyr západně od Kyjeva. „V tuto chvíli víme o čtyřech obětech, mezi nimi je i jedno dítě,“ uvedl Heraščenko.

Terčem ostřelování byl v noci také Mariupol na jihovýchodě země. Starosta města Vadym Bojčenko informoval, že v nemocnicích bylo hospitalizováno 128 raněných.

Rusové zaznamenali během nočních bojů několik úspěchů. Podařilo se jim obsadit město Trostjanec v Sumské oblasti, do kterého ruští vojáci vstoupili současně ze tří směrů. „Všechny přívody energie jsou zničené, cesty poškozené. Rusové chodí od domu k domu, vyvádějí lidi z podzemních úkrytů a nutí je sedět uprostřed noci v ulicích,“ popsal jeden z členů oblastního zastupitelstva.

?? Дайджэст апошніх навінаў Украіны (па стане на 8 раніцы 2 сакавіка)



?У Херсоне расейскія вайскоўцы захапілі чыгуначны вакзал і рачны порт. Пра гэта паведаміў «Радіо свобода» мэр Херсону Ігор Колыхаев, колькасць пацярпелых пакуль невядомая.#Украіна2022 pic.twitter.com/FIOSi3RIog — Белсат TV (@Belsat_TV) March 2, 2022

Během bojů v Chersonu se pak ruská armáda zmocnila železniční stanice a říčního přístavu. Ruská strana v ranních hodinách oznámila, že se jí podařilo město dobýt. To však ukrajinská armáda popřela. Podle té Rusové město obklíčili, ale dopoledne stále zůstávalo v rukou obránců.

Cherson v rukou ruských vojáků

Starosta města podle polské televize Nexta vyzval k vytvořerní zeleného koridoru, kterým by bylo možné z města odvážet mrtvé a raněné a zároveň zásobovat obyvatele jídlem a zdravotnickým materiálem.

Navzdory optimistickým prognózám, které zaznívaly během dne, však ve středu po desáté večer starosta na sociální síti naznačil, že Cherson nakonec skutečně padl do rukou ruských sil. Informoval o tom server BBC News.

Vojenské ztráty však v okolí města nehlásí pouze Ukrajinci. Takto ve středu vypadal zničený ruský konvoj poblíž Chersonu. „Začala partyzánská vláka," komentuje dění okolo sebe autor videa.

почалась партизанська війна

Давидов Брод, Херсонська обл pic.twitter.com/ACQWy7cncg — Злий Конопляний Джмелик (@DimSel007) March 2, 2022

Terčem ostřelování se ve středu stalo také město Sjevjerodoneck v Luhanské oblasti na východě země. Podle informací Kyiv Post tam měli okupanti střílet na školku. Osm dětí se muselo evakuovat.

Occupants fired on the pre-school in Severodonetsk during #UkraineRussiaWar. Eight children are waiting to be evacuated. pic.twitter.com/G1HTbAAtnW — KyivPost (@KyivPost) March 2, 2022

Rusové se přibližují také k Energodaru v Záporožské oblasti v těsné blízkosti Záporožské jaderné elektrárny, která je největší svého druhu v Evropě. V odpoledních hodinách se pak objevily první informace o tom, že Rusové elektrárnu obsadili.

Střelba do civilistů

Stovky místních s ukrajinskými vlajkami nicméně vyšly elektrárnu bránit vlastními těly. „Úžasné hrdinství. Lidé vyšli jako živý štít chránit Záporožskou jadernou elektrárnu,“ píše první náměstkyně ministra zahraničí Emine Džepparová.

Astonishing heroism! #Energodar. People came out as a human shield to protect Zaporozhzhia nuclear power plant.#StandWithUkraine#StopRussianAgression pic.twitter.com/JI9COFsCiI — Emine Dzheppar (@EmineDzheppar) March 2, 2022

Podle deníku Gazeta Wyborcza se ukrajinští civilisté snaží symbolicky „vytlačit" ruské vetřelce z Energodaru. Ukraine Online vzápětí informovala, že ve městě začali okupanti na ukrajinské demonstranty střílet a házet po nich granáty. Informaci potvrzuje i Nexta. Na místě jsou zranění.

In #Energodar, the invaders used stun grenades against the civilian population. pic.twitter.com/Ay0fDFnXbx — NEXTA (@nexta_tv) March 2, 2022

Podle informací CNN Prima NEWS měli Rusové na nádraží v Poltavě, zhruba 350 kilometrů východně od Kyjeva, zajmout civilní vlak.

Ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba uvedl, že na Ukrajinu aktuálně míří zhruba tisíc dobrovolníků ze šestnácti zemí světa. Chtějí se zapojit do bojů a zemi pomoci proti ruským okupantům.

Čtyři ruské vojenské tryskové letouny dnes krátce narušily švédský vzdušný prostor nad Baltským mořem. Oznámily to podle agentury Reuters švédské ozbrojené síly. Ve světle aktuální situace války na Ukrajině považuje švédská armáda incident za velmi vážnou událost.

Ztráty na životech

Organizace spojených národů uvedla, že od začátku války zahynulo nejméně 136 lidí včetně 13 dětí. Upozorňuje ale, že hrozivá statistika bude ve skutečnosti daleko vyšší. Podle ukrajinského ministerstva vnitra zahynulo od počátku ruské invaze 352 civilistů a dalších 1684 bylo zraněno. Státní agentura pro krizové situace pak ve středu uvedla, že zahynulo přes dva tisíce Ukrajinců.

Ruská Sberbank oznámila odchod z Evropy, peníze vkladatelům vyplatí

Ukrajinská armáda zveřejnila ve středu každodenní odhady ztrát na straně nepřítele. Podla Ukrajinců padlo v boji 5840 ruských vojáků a zničeno bylo 862 obrněných transportérů, 355 vozidel, 211 tanků, 85 samohybných děl, 60 cisteren, 40 systémů MLRS, 30 letadel, 31 vrtulníků, devět systémů protivzdušné obrany, dvě lodě a dva drony. Prezident Zelenskyj později v noci uvedl, že podle nejnovějších zpráv zahynulo při ruské 'vojenské operaci' devět tisíc Rusů.

Rusko teprve ve středu večer poprvé přiznalo vůbec nějaké lidské ztráty na Ukrajině. Podle ruského ministerstva obrany ztratil Kreml od začátku invaze 498 vojáků a 1597 bylo zraněno. Čísla, která popisuje státem vlastněná agentura RIA Novosti, jsou mnohem nižší než ukrajinské odhady.

Příběhy z fronty

Na internetu se od začátku invaze objevila řada příběhů, které ilustrují realitu války. Patří mezi ně takzvaný Kyjevský přízrak - letecké eso, které údajně sestřelilo za jediný den šest ruských letadel, ale také například skupina obránců Hadího ostrova v Černém moři, která se odmítla vzdát ruskému bitevníku.

Jeden takový příběh, který se stal doslova hitem internetu, hovořil o skupině ukrajinských Romů, kteří ruské invazní armádě ukradli tank. Na sociálních sítích se nyní objevilo video, na kterém údajně jeden ze skupiny Romů ukazuje, jak se celá situace odehrála.