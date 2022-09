V Záporožské elektrárně vypadl proud, hrozí jaderná havárie, varuje Grossi

ČTK

Kvůli přerušení dodávek elektřiny do Záporožské jaderné elektrárny, které zavinilo ostřelování, je situace na místě vysoce riziková a je nutné v okolí zařízení co nejrychleji ustavit ochrannou zónu. V pátek to prohlásil šéf Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) Rafael Grossi. Výpadky proudu a nedostatečné personální zajištění v elektrárně podle něj „podstatně zvýšily nebezpečí jaderné havárie“.

Vozidla inspektorů Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) při odjezdu ze Záporožské jaderné elektrárny na Ukrajině, 2. září 2022. | Foto: ČTK