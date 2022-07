Například v Rohatci na Hodonínsku v roce 1997 stoupla voda z řeky Moravy v některých místech až do výšky okenních parapetů. Obdobná situace už by se tam neměla opakovat. „V roce 2011 vznikla protipovodnová hráz dlouhá třináct set metrů, která v hlavním úseku dělí řeku Moravu a obec. Hráz má udržet i stoletou vodu. Samozřejmě ale záleží na tom, jak dlouho by pršelo," řekl rohatecký starosta Jarmil Adamec.