720 stran o dějinách Znojma. Historici připravují novou knihu, po sto letech

Znojmo – Téměř po sto letech získá Znojmo zevrubnou knihu o historii města. Vydání publikace podpoří radnice, dotaci schválili zastupitelé.

Šedá budova staré školy v areálu Louckého kláštera ve Znojmě má nyní rozbitá okna a městu dělá spíš ostudu.Foto: Deník / Krutiš Dalibor

Znojmo práci autorského týmu podpoří v následujících třech letech. „Zastupitelé schválili dotaci 360 tisíc korun rozloženou do tří následujících let, během kterých bude kniha vznikat. Výsledná publikace má mít 720 stran a vyjít by měla v první polovině roku 2021 v Nakladatelství Lidové noviny, v jeho edici dějin moravských měst,“ sdělila mluvčí radnice Zuzana Pastrňáková.

Na knize se bude podílet tým autorů spojených převážně s Historickým ústavem Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. „Půjde o vlastně první solidní zpracování dějin po prakticky sto letech od knihy Antona Wrbky. Výzkum a výklad dějin se za tu dobu značně posunul a je třeba jej shrnout a doplnit vlastním bádáním,“ řekl člen týmu, historik ze Znojemska Martin Markel.