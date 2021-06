Dva uzavřené okruhy asfaltových vln vyrostly na konci obce, ve směru na Podmolí, za zhruba jeden a půl milionu korun. S většinou nákladů pomohla místním dotace. „Dráha je vhodná pro malé děti, třeba na odrážedlech, ale i pro dospělé, zkušené jezdce,“ poznamenal Jurka.

Testovací jízdu se svými svěřenci tam už vyzkoušel i Čestmír Vala z Cyklo klubu Znojmo. „Novinku jsme otestovali minulý týden, když jsme pořádali závod pro děti Znojemský VZP CUP 2021. Spíš šlo ale o seznámení s tímto specializovaným typem hřiště. Je vhodné pro jízdu na kole i koloběžce,“ poukázal Vala.

Cyklistická disciplína Pump je vyhledávaná. „Jezdec využívá pouze svou energii prostřednictvím pohybu těla, bez šlapání. Děti získají lepší stabilitu, koordinaci, jistotu, Naučí se číst terén, zjistí, jak se naklonit. Začínají pomalu pumpováním vlnek, pak jezdí rychleji a za chvíli třeba i skáčou,“ ocenil Vala. Dospělí mohou podle něj dráhu využít jako průpravu pro jízdu v terénu na horském kole.

Pump park Mašovice:



Vznikl u hřiště za obcí ve směru na Podmolí.



Na rozloze asi čtvrtiny fotbalového hřiště jsou dva uzavřené dráhové okruhy.



Obsahuje vlny, klopené úseky, hrby i kolmou stěnu.



Náklady: 1,5 milionu korun.



Nový Pump park plánují i ve Znojmě a Dobšicích.



Na jižní Moravě jsou Pump parky například v Pohořelicích na Brněnsku, ve Svatobořicích u Kyjova ve Tvarožné Lhotě na Hodonínsku či v Boskovicích.

Mrzí ho, že podobnou dráhu nemohou využívat lidé přímo ve Znojmě. „Spolu s Chvalovicemi, kde je jiný, stavebnicový systém dráhy, jsou to jen dvě hřiště tohoto typu na Znojemsku. Přímo v okresním Znojmě chybí úplně. Je tam hodně dětských hřišť, ale odrostlejší už tam vyžití nemají. Podobné hřiště by jich vytáhlo ke sportu do ulic víc,“ zamýšlel se Vala.

Šlapací sen o novém hřišti se ale možná Znojemským splní. „Příští týden se jdeme podívat na pozemek, kolem městské části Načeratice, který využívají motorkáři v souladu s úřady na životní prostředí. Část by mohli užívat bikeři. Pokud se domluvíme, začneme dráhu realizovat. Plánujeme ji ale větší, než v Mašovicích,“ prozradil starosta města Jakub Malačka.

Novou dráhu ladí už i v Dobšicích na Znojemsku. „Pump park plánujeme vybudovat vedle fit parku u cyklostezky, v blízkosti řeky Dyje. Mladí si tam budou moct vybít energii na ploše kolem sedmnáct set metrů čtverečních. Předpokládáme, že zhruba za rok,“ přiblížil plány starosta Dobšic Jaroslav Jenšovský. Dráhu plánují i v Břeclavi.

Na jižní Moravě si mohou adrenalinoví nadšenci užít Pump parky například v Pohořelicích na Brněnsku, na Hodonínsku do něj vjedou z cyklostezky ve Svatobořicích u Kyjova nebo u Strážnice v Tvarožné Lhotě, kde se nachází i singletraily. Na Blanensku si mohou zajezdit v Boskovickém sportparku.