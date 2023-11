Projít si adventně nazdobené centrum města, setkat se pod vánočním stromem nebo si užít písničky Ivana Mládka. Tak si mohou užít dny kolem vánočních svátků lidé v Moravském Krumlově na Znojemsku.

Poslední listopadová sobota patřila v Moravském Krumlově tradičním Pohádkovým Vánocům. | Foto: Vlastimil Pavlík

Již v sobotu 2. prosince zažije Krumlov akci Pohádková Vánoce, v neděli uvidí děti pohádku v Knížecím domě a v podvečer je v plánu Adventní shromáždění na náměstí. Úterý 5. prosinec bude ve znamení tradiční akce Mikuláš na zámku a 8. prosince potěší příchozí Vánoční prohlídky zámku. Pořadatelé je naplánovali na 8., 15. a 22. prosince.

Na zámek mohou zájemci při předvánoční procházce zavítat do 22. prosince v běžné otevírací době, tedy od devíti do čtyř každý den kromě pondělí. Od 23. do 26. prosince bude zavřeno a brány památky se znovu otevřou 27. prosince.

Zavřeno pak bude na Silvestra i v první polovině ledna. Šanci prohlédnout si Slovanskou epopej i další výstavy dostanou návštěvníci znovu od 19. ledna, a to pouze o víkendech a stejně tak platí víkendová otevírací doba i v únoru. „První tři týdny v lednu máme zavřeno úplně kvůli inventurám,“ sdělil šéf krumlovského kulturního střediska Bořivoj Švéda.

Již v půli adventu se lidé mohou potěšit písničkami Ivana Mládka, který 14. prosince rozezní rakšickou Orlovnu. Humorista, malíř a muzikant pobavil své příznivce na zámku při vernisáži výstavy svých obrazů, když zahrál s mítní kapelou.

Zdroj: Petra Sklenská

A bezprostředně před svátky se obyvatelé města se svými přáteli setkají u vánočního stromu na náměstí. Akce se koná 23. prosince. Sváteční atmosféru na Štědrý den umocní koledy ze zámecké věže, které nad městem zazní o půl jedenácté večer.

Kompletní přehled akcí v Moravském Krumlově najdou všichni zájemci na sociálních sítích kulturního střediska.

V Miroslavi svůj vánoční strom rozsvítili uplynulou sobotu, Znojmo se rozzáří v neděli 3. prosince.

