Advent se nezadržitelně blíží a Znojmo se připravuje na otevření tradičních trhů a rozsvěcení vánočního stromu. K tomu letos na Masarykově náměstí zazpívá Janek Ledecký. Chybět nebude zimní kino, rakouští čerti ani kluziště či zabijačka. Večerku ve všední dny bude vyhlašovat ponocný.

Rozsvícení vánočního stromu je pokaždé vyhledávanou událostí pro obyvatele Znojma i návštěvníky bydlící v okolních obcích. Snímky a video z loňského ročníku. | Video: Martin Moštěk

Vánoce do znojemských ulic přijdou s první adventní nedělí, tedy 3. prosince 2023, kdy se vpodvečer rozsvítí strom na Masarykově náměstí. Stromy mívá Znojmo tradičně dva, menší na Horním a větší na Masarykově náměstí. Letos je město vybíralo jinak než doposud. „Stromy většinou nabízejí sami majitelé, pokud nějaký mají a potřebují ho pokácet. Nicméně tento rok jsme vydali na facebooku zprávu, že se aktuálně vybírají vánoční stromy, které ozdobí znojemská náměstí a nakonec jsme je díky výzvě i vybrali," vysvětlila znojemská mluvčí Denisa Mandátová.

Znojemský advent KDY: 3. až 31. prosince KDE: Horní a Masarykovo náměstí

Na Horním náměstí tak bude kavkazská jedle. Znojmu ji daruje městys Višňové a kterou před pětadvaceti lety vysadili manželé Hruškovi. Masarykovo náměstí zase bude zdobit stříbrný smrk z obce Slup, který před pětačtyřiceti lety vysadili manželé Staškovi. „Celý týden po první adventní neděli se pak slavnostně rozsvěcují stromy i ve všech příměstských částech Znojma," podotkla Mandátová.

Během slavnostního zahájení na první adventní neděli se znojemskému publiku představí Janek Ledecký, český zpěvák, který velkou část své tvorby věnoval vánočním písním jako jsou například Ryba rybě či Sliby se mají plnit o Vánocích.

Zdroj: Youtube

„Na jeho venkovní vystoupení naváže také koncert se smyčcovým orchestrem přímo v Městském divadle ve Znojmě. Nebudou ale chybět ani country kapely, popová uskupení a další," poodhalil podobu kulturního doprovodu znojemských vánočních trhů mluvčí Znojemské Besedy Karel Semotam. Hlavní program znojemského adventu se bude opět konat na Masarykově náměstí, a to téměř každý den.

Ani letos nebude chytě zimní kino, kde se promítnou české klasiky jako Tři oříšky pro popelku, Lotrando a Zubejda, S čerty nejsou žerty či Přání Ježíškovi. Děti postraší průvod rakouských čertů Perchtenlauf, připravena bude i ohrada s ovečkami přímo v centru na ulici Hradní. Na Komenského náměstí opět vyroste vyhlídkové kolo, díky kterému mohou návštěvníci vidět vánočně laděné Znojmo z ptačí perspektivy.

Zdroj: Martin Moštěk

Program naváže také na moravské tradice, proto v půlce prosince nebude chybět zabijačka spojená s prodejem masných výrobků na náměstí. „Od čtvrtka do neděle se během adventu historickým centrem města projde ponocný, aby ohlásil večerku tak, jak tomu kdysi bývalo. Přinese tak skoro až atmosféru ilustrací Josefa Lady," sdělil Deníku Semotam.

Výzdoba města bude tradiční, Obrokovu ulici budou opět lemovat vánoční stromečky, které ozdobí znojemské školy a školky a na Horním náměstí bude k dispozici umělé kluziště. „Vyhlásíme opět soutěž o nejhezčí vánoční výzdobu domů a bytů a výloh v centru města. Na Sokolské ulici pak bude otevřeno druhé kluziště," dodala Mandátová.

Novinkou letošního adventu bude výstava pro děti, která nese název podle seriálu Krysáci. Uvedena bude na Znojemské Besedě, kde se představí původní rekvizity, trojrozměrná scéna, ale také aktivity pro děti a projekce večerníčku. „Tato výstava začíná už prvního listopadu, primárně je ale určená pro návštěvníky adventu, kteří do Znojma zamíří a budou hledat vyžití pro celou rodinu," uvedl Semotam.

Letos potřetí se ve Znojmě zopakuje projekt Splněná přání, který má za cíl připravit krásný Štědrý den i dětem, které by jej jinak tak hezký neměly. Každý návštěvník adventu bude moct zakoupit dárek dětem ze sociálně slabších rodin a pro děti z Domova pro matky a otce v tísni na Hradišti. „Cesta, jak dětem pořídit dárky, je jednoduchá a stejná jako v minulém roce. Na nalepovacím štítku bude kromě křestního jména také věk, aby se dárek pod stromečkem dostal do správných rukou. Dárky zabalené do vánočního balicího papíru pak bude nutné dopravit do infocentra v Obrokové ulici," popsal Semotam. V loňském roce se takto podařilo vybrat přes sto dárků

Zájem o prodej ve stáncích na tradičních trzích byl letos velký a všechny jsou již zaplněné. Na Masarykově náměstí bude desítka stánků, na Horním náměstí u kluziště pak jeden s občerstvením a jeden sloužící k broušení bruslí. Trhovci za nájemné na celý advent zaplatí dvaadvacet tisíc korun.

Zdroj: Deník/Ilona Pergrová