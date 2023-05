Nové obrazy proslulého malíře Alfonse Muchy mohou od těchto dní obdivovat jeho příznivci na výstavách na třech místech jižní Moravy. Nesou název Květinové světy a lidé je mohou kromě rodných Ivančic na Brněnsku vidět také v Hrušovanech nad Jevišovkou, společně s jeho freskami na tamní radnici, ale také na zámku v Moravském Krumlově, kde je rovněž velkolepá Slovanská epopej.

Květinové světy Alfonse Muchy. Nové výstavy na jižní Moravě zahájil jeho pravnuk.

Na Muchově stezce se k výstavám připojily i slovenské Piešťany. V tamních lázních umělec rád a často pobýval.

„Výstava Alfons Mucha: Květinové světy se věnuje jeho ikonickým dílům s květinami, které jsou jednou z nejcharakterističtějších součástí jeho grafického stylu, jenž se stal synonymem secese v Paříži Belle Époque,“ sdělil mluvčí pořádající Nadace Mucha, Jan Večerek.

I nejjemnější tahy štětce na plátnech Epopeje si lidé prohlédnou na Google Arts

Součástí výstav budou letos skripta pro pedagogy o životě, díle a době, ve které žil Alfons Mucha. Pro děti bude připravena jednoduchá omalovánka a hra o umění. Za Muchovým dílem přijíždí také velké množství zahraničních turistů.

V Ivančicích se výstava nachází v Památníku Alfonse Muchy, v Krumlově na zámku a v Hrušovanech na radnici. Věnuje se dílům, která jsou jednou z nejcharakterističtějších součástí umělcova grafického stylu.

„Květiny a spletité formy rostlin a stromů patří k typickým znakům secese, Mucha je využil pro vlastní grafický styl. V kompozici jeho děl často vyniká půvabná žena, harmonicky naaranžovaná s květy a dalšími přírodními motivy, obvykle umístěnými do architektonického rámce,“ uvedl autorův pravnuk Marcus Mucha, jenž výstavu zahájil v Ivančicích.

S dílem Alfonse Muchy se mohou zájemci seznámit na všech místech do konce října. „V příštím roce představíme rozsáhlejší projekt Opona Alfonse Muchy v Doubravicích nad Svitavou. Vzhledem k probíhající rekonstrukci zámku v Mikulově se do tohoto půvabného jihomoravského města vrátíme taktéž příští rok a moc se na to těšíme,“ poodkryl plány Jan Večerek.