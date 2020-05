Alkohol zakázán. Znojmo rozšiřuje místa ve městě, kde lidé nesmí pít

Stále méně obyvatel Znojma se orientuje v tom, kde se ve Znojmě na veřejnosti nesmí pít. Abstinenti tuto otázku řeší jen v souvislosti s tím, kde vidí opilé bezdomovce nebo mládež, druhé straně je to obvykle lhostejné. Vedení Znojma nyní rozšířilo celkový počet míst, kde se na veřejnosti alkohol pít nesmí. „To vážně nevím. Spíš jen tuším, že to je asi u nádraží a v parcích. Ale mě se to netýká. Venku nikdy nepiju,“ uvedl Jaroslav Švarc ze Znojma.

Ilustrační foto | Foto: Deník

Novou obecně závaznou vyhlášku, kterou se zakazuje požívání alkoholických nápojů na vymezených veřejných prostranstvích ve městě, schválili znojemští zastupitelé v pondělí. „Vyhláška rozšiřuje tu stávající z roku 2017. Rozšiřuje výčet veřejných prostranství o několik ulic. Jedná se o ulice Kuchařovická, Palliardiho, Písečná, Větrná a Werichova v Příměticích u dětského hřiště,“ informovala mluvčí Znojma Zuzana Pastrňáková. Na jednání bez roušky? Podle policie přestupek. Trapná epizoda, míní starosta Přečíst článek › Právě v těchto místech často popíjejí někteří místní lidé nebo bezdomovci. Na ty si dlouhodobě stěžují někteří Znojmáci. „Denně se válejí opilí u horního Kauflandu a město s nimi nic nenadělá. Jsou zde existenční trosky, které lehávají na zemi, dělají nepořádek, požívají alkohol, otravují slušným lidem život, dělají hluk. Denně je zde městská policie, která je k ničemu a nesjedná si pořádek. Tak se ptám jestli s tím něco uděláte,“ napsal před časem na sociální síti Přemysl Vaňkát. Výčet veřejných prostranství, kterých se týká zákaz konzumace alkoholu



a) městská památková rezervace,

b) parky: Městský park - Horní park, Městský park - Střední park, Městský park - Dolní park, Jubilejní park, park Kolonka – park ve vnitrobloku obytných domů mezi ulicemi Pražská, Rumunská, Jugoslávská a Slovenská,

c) náměstí: Máchovo náměstí, Mariánské náměstí, nám. Kpt. Otm. Chlupa, náměstí Komenského, náměstí Republiky, náměstí Svobody, Žižkovo náměstí,

d) ulice: 17. listopadu, 28. října, Alšova, Bezručova, Boženy Němcové, Bratří Čapků, Čermákova, Dr. Mareše, Dr. Milady Horákové, Dukelských bojovníků, Dvořákova, F. J. Curie, Havlíčkova, Holandská, Hvězdová, Jana Palacha, Jarošova, K Sirotčinci, Krylova, Lužická, Pontassievská, Poštovní, Pražská, Pražská sídl., Přímětická, Puškinova, Raisova, Rooseveltova, Sokolovská, Sokolská, Studentská, Tovární, Vídeňská třída. Nově: Kuchařovická, Palliardiho, Písečná, Větrná a Werichova Vyhláška se příliš nezamlouvá zastupiteli Markovi Venutovi. „Přidávání dalších ulic mi připadá nelogické a nesystémové. Pokud je zde problém, ohrožuje to lidi a především mládež, pak bych byl pro, aby se pití alkoholu na veřejnosti zakázalo na celém území města,“ řekl Venuta. Podle něj se lidé opíjejí například u stánku v sousedství znojemského autobusového nádraží. „Navíc, vyhláška řeší množství alkoholu v nápoji, který se na veřejnosti nesmí pít. Kdo to bude zjišťovat? To budou láhev odebírat a zjišťovat, co v ní je? Podobně nejasné jsou sankce za porušení této vyhlášky,“ zlobil se Venuta. Neřiďte opilý, varovali muže strážníci. Neposlechl. Sedl na babetu a nadýchal Přečíst článek › Druhou změnou vyhlášky proti alkoholu je upřesnění článku, který pojednává o výjimce zákazu konzumace v době konání tradičních společenských akcí. „Nově vyhláška specifikuje, že tento zákaz se nevztahuje na veřejná prostranství v místě a době konání těchto akcí. Výjimka se tedy nevztahuje na celé území města Znojma. Poslední změnou je zařazení akce Projížďky Znojmem elektrobusem Znojmáček s ochutnávkou piv a vín do výčtu tradiční akcí, kterých se tato výjimka týká,“ dodala Patrňáková.

