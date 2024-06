Vedení vznikající školy věří, že se mu v budoucnu podaří najít samostatné prostory, ve kterých by se dalo uvažovat i o rozšíření v podobě mateřské školy a lycea.

Kraj potvrdil, že nové a pokrokové metody ve školství jen vítá, zatím ale jsou podobné typy škol jen v Brně. „Na jižní Moravě jsme k inovativním přístupům ke vzdělávání pořád ještě ne zcela otevřeni. Z Brna už waldorfskou školu známe, jinde v kraji ale zatím tolik podpory jako ve Znojmě nenašla. Věřím, že nová škola začne tento trend dobrým jménem a skvělými výsledky otáčet,“ vzkázal Karel Jurka, krajský radní pro oblast školství a vzdělávání.

Možnosti Města Znojmo

Město Znojmo vidělo jako jednu z možností nabídnout pro první třídu walfdorské škole učebnu na Loucké. „Není možné využít kapacitu na znojemských školách. Žádná ze škol nedisponuje volnou učebnou. Nabízí se jediná alternativa, a to budova bývalé základní školy Loucká,“ sdělil na posledním zastupitelstvu místostarosta Jan Blaha, který je odpovědný za oblast školství.

Jak doplnil, budova není v ideálním stavu a město ji má navíc k dispozici jako rezervu v případě řešení nečekaných událostí. Mezi dalšími návrhy zaznělo například odkoupení restaurace U Polehňů, využití Domečku nebo budovy pošty. Každý tento objekt by však podle starostky města Ivany Solařové musel projít rekolaudací, aby splňoval požadavky pro školu.

Waldorf má šanci na přesun z Kuchařovic do Znojma. Město nabízí Louckou. Dočasně

Padl i návrh novou budovu školy do budoucna pro waldorfskou výuku postavit. „Alternativní vzdělávání je atraktivní pro mladé rodiny a bude se do budoucna rozrůstat. Město bude prostory pro tuto alternativu potřebovat. Vzdělávání jde dopředu a požadavky se mění, byla bych tedy i pro zvážení možnosti školu postavit,“ vystoupila s návrhem opoziční zastupitelka Marcela Přibylová, která je zastánkyní kreativních vyučovacích metod.

Za zástupce rodičů promluvila na zastupitelstvu Jitka Bartošová a požádala za rodiče pětadvaceti prvňáčků i mladších dětí, které plánovali do waldorfské školy dát, o prostor vhodný pro školské zázemí. „Chceme využít nový model, kdy zřizovatelem školy bude nově vzniklý právní subjekt, který vstoupí do rejstříku škol. Postup založení školy je však časově náročný a my musíme reagovat teď. První kroky už jsou v běhu, postupujeme každým dnem,“ uvedla ve své řeči Bartošová.

Waldorfská pedagogika: Cílem je vychovávat a vzdělávat děti ve všestranně a harmonicky rozvinuté osobnosti. Výuka rovnoměrně sytí pohybové, intelektuální, umělecké i sociální potřeby dětí.

Pěstuje v dětech zdravé sebevědomí. To se utváří díky pozitivnímu hodnocení dětí, které respektuje jejich individuální rozvoj a schopnosti. V široké nabídce činností si každý žák najde alespoň jednu oblast, v níž může vyniknout.

Vysoce cení a rozvíjí spolupráci mezi dětmi. Děti vědomě poskytují své individuální schopnosti ve prospěch celku. To je průprava pro budoucí zaměstnání, kde je vždy třeba spolupracovat a ne pouze vynikat nad ostatními.

Podporuje a kultivuje tvořivost dětí, probouzí v nich touhu po poznání a podněcuje je ke soustavnému rozvíjení vlastních schopností a dovedností.

Změny v Kuchařovicích

V Kuchařovicích se obec rozhodla pozvolna změnit výuku na klasickou. Od září tam nastupuje nová ředitelka. Rodiče do Kuchařovic vozí děti z celého regionu, obec ale chce mít školu pro místní děti. Vznikla petice, která volala po zachování tohoto typu školy. Podepsalo ji na tři tisíce lidí.

Walfdorská škola v Kuchařovicích vznikla roku 2019, kdy nastoupilo devět dětí, nyní je jich osmašedesát. „Bohužel z toho počtu jsou pouze dvě děti z Kuchařovic. Chceme mít školu, kterou budou využívat místní rodiny,“ sdělila před časem Deníku nová místostarostka Jitka Krulová.

Nahradila Aleše Mlejnka, kterého z funkce odvolali. „Situace kolem walfdorské výuky graduje v obci od roku 2022, kdy zastupitelstvo nepřijalo návrh zřídit druhý stupeň ve Znojmě. Financovali bychom a ve finále dotovali vzdělávání pro celý region. Tenkrát pro to paradoxně nezvedli ruce ani ti, kteří nyní hlasovali pro mé odvolání,“ napsal mimo jiné Mlejnek v obsáhlém vyjádření pro týdeník Znojemsko.

V proměnu kuchařovické školy věřím, říká odvolaný místostarosta Aleš Mlejnek

Poukázal rovněž na to, že obec nechtěla čekat, až děti i pedagogové školu opustí a rozhodli se pro její plynulou transformaci. Deníku poskytl rozhovor ZDE.

Kuchařovická škola, která projde postupnou transformací na klasickou formu výuky, od září otevírá přípravnou třídu. Podle zveřejněného oznámení hodlá podporovat samostatnost, talent a slibuje individuální přístup.