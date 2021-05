ANKETA: Jak se žije v Behařovicích? Klid a pohoda, lidem chybí chodník a pošta

Všechno potřebné mají obyvatelé Běhařovic na Znojemsku přímo v centru. Rozkládá se kolem kostela Nejsvětější Trojice z 16. století. Pár kroků to odtud mají na obecní úřad, do obchodu k autobusovým zastávkám, odkud se dopravují za prací a nákupy do okolních měst. Na dohled je i hasičská zbrojnice, dětské hřiště a kulturní dům s novou terasou, na níž se schází sousedé u piva v tamní restauraci. Místním chybí snad jen chodníky kolem hlavní silnice a pošta.

