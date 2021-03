„Chtěli jsme také v této době podpořit bezkontaktní opatření kvůli covidu, aby zvláště starší občané nemuseli pro peníze dojíždět do okolních měst,“ uvedl starosta obce Antonín Pichanič.

Obyvatelé by uvítali také lékárnu a ordinace lékařů. „Prostory pro lékaře máme připravené, opravili jsme pro ordinace jednu budovu, nedaří se nám ale lékaře do obce dostat. Praktická lékařka sem dojíždí dvakrát týdně na dvě hodiny, to je málo. Dětská lékařka odešla do důchodu, někteří obyvatelé ještě nesehnali ani náhradní. Také za zubaři jezdí lidé do vzdálených míst. To nás trápí, ale stále hledáme. Lékařů je ale nedostatek,“ řekl starosta Pichanič.

Anketa:

Zdeňka Tušínsková, 67 let

V Hevlíně je klid, krásné bydlení, jsou tu služby, obchody. Mám tu zahrádku a dělá mi radost. Nenapadá mě nic, co by mi tu chybělo.

Eva Schovancová, 73 let (na snímku vpravo)

Jsem rodačka, líbí se mi tu všechno. Za poslední roky se tu hodně spravilo, baráky, náměstí je pěkně upravené, vysazují se stromy, je tu klid.

Chybí mi lékárna v obci, musíme jezdit do Hrušovan nad Jevišovkou nebo někoho otravovat, aby nám léky přivezl.

Eva Podracká, 72 let (na snímku vlevo)

V Hevlíně se mi líbí, prostředí, bydlení, všechno, i lidi.

Uvítala bych dvě nějaká sportovní ‚cvičidla‘ na zahradě zdejšího bydlení pro seniory, abychom nemuseli chodit na jiná hřiště v obci.

Josef Kořenek, 72 let

Do Hevlína jsem se přestěhoval před pár lety proto, že se mi tady líbilo. Vesnice je upravená, čistá, služby dobře fungují, konají se tu akce pro lidi. Když tedy není covid. Rád využívám cvičiště na hřištích v obci, kam se vydávám na procházky, zacvičím si. Udržuji se tak v kondici.

Nenapadá mě nic, co by se mi tady nelíbilo.