Eva Urbánková, 55 letZdroj: Deník / Dagmar Sedláčková

Eva Urbánková, 55 let

Klikněte a podívejte se, kde všude jsme už byli a co zajímavého jsme tam zjistili.Zdroj: DeníkMáme tady obchody, služby, nestěžuji si. Když nad tím ale přemýšlím uvítala bych tady supermarket s levnějším zbožím. Velký problém je v Krumlově možnost zaměstnání. Lidé za ním dojíždí daleko, až do Brna. Chybí tu zubaři a také ostatní lékaři jsou v důchodovém věku, to může být časem problém.

Radka Výplachová, 38 letZdroj: Deník / Dagmar Sedláčková

Radka Výplachová, 38 letošního

Nejvíc si tu cením přírody a zeleně. Co se týká služeb a obchodů jsou dostačující. Jen s lékařskou dostupností je to horší, k odborným lékařům dojíždíme do Brna.

Určitě bych uvítala větší sportovní vyžití pro starší děti. Mohlo by tu být v provozu třeba venkovní kluziště, in-line dráha nebo U-rampa.

Lenka Jandová, 41 letZdroj: Deník / Dagmar Sedláčková

Lenka Jandová, 41 let

Klikněte a podívejte se, kde všude jsme už byli a co zajímavého jsme tam zjistili.Zdroj: DeníkMáme tu v okolí krásnou přírodu a spoustu příležitostí k vycházkám. Z náměstí se díváme na kapli sv. Floriána, chodíme hrát do parku discgolf. Obchody a služby jsou tu dostačující.

Chybí mi asi jen kino, je ale v blízkých Ivančicích, tak jezdíme tam.