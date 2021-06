Jana Burdíková, 31 letZdroj: Deník/Dagmar Sedláčková

Přestěhovali jsme se do Práčí, protože se nám tu líbí. Je tu mateřská škola, základní škola, teď bude i nová tělocvična, jsou tu dva obchody, a když je třeba je to do Znojma blízko.

Ke štěstí nám s dětmi chybí snad jen koupaliště, nebo alespoň brouzdaliště. Jezdíme se koupat do Bantic, Horních Dunajovic nebo do Znojma.