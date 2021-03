Zdroj: Deník / Dagmar Sedláčková

Richard Jantošovič, 52 let

Do Suchohrdel jsem přišel před šestnácti lety z Brna. Tam jsem znal jen tramvaje a auta. Tady je to ale venkov se vším všudy, mám to tu rád. Nesmrdí tu prasata, je tu hospoda, fotbal i knihovna.

Nenapdá mě nic, co by mi tu chybělo.