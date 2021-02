Nenapadá mně nic, co bychom v obci zásadně postrádali. Vybavenost je tu dobrá, když je čas, zajdu na ryby do Dyje a samozřejmě na fotbal, kde se sejdeme se známými. Nejsme nároční, co potřebujeme, máme.Zdroj: Deník / Dagmar Sedláčková

Petr Matějů, 44 let

Nenapadá mně nic, co bychom v obci zásadně postrádali. Vybavenost je tu dobrá, když je čas, zajdu na ryby do Dyje a samozřejmě na fotbal, kde se sejdeme se známými. Nejsme nároční, co potřebujeme, máme.